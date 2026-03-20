La noticia que le dio felicidad a la policía de la Provincia de Buenos Aire

Desde la cartera de Seguridad subrayaron que este tipo de actualizaciones periódicas permiten evitar grandes desfases salariales y brindar previsibilidad a los trabajadores.

Refuerzo para gastos operativos: el plus por uniforme y equipamiento

Uno de los aspectos destacados del paquete anunciado es la incorporación de un plus específico destinado a cubrir gastos de vestimenta y equipamiento. Este adicional responde a un reclamo histórico dentro de la fuerza, vinculado a los costos que implica mantener el uniforme y los elementos de trabajo en condiciones adecuadas.

Con la nueva actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

$60.826 para el personal de los escalafones general y comando

$30.413 para el personal administrativo, técnico y de servicios

Este refuerzo apunta a compensar gastos que muchas veces debían afrontar los propios efectivos, y que impactaban directamente en su economía cotidiana.

Policía Adicional (POLAD): un ingreso clave que también se actualiza

Otro punto relevante del anuncio tiene que ver con la actualización del servicio de Policía Adicional (POLAD), un sistema mediante el cual los agentes realizan tareas extra fuera de su horario habitual.

Estas horas adicionales suelen desarrollarse en:

Eventos masivos

Comercios

Instituciones públicas y privadas

En muchos casos, el POLAD representa una fuente fundamental de ingresos complementarios para los efectivos.

Según lo informado, este esquema registra:

Un aumento del 22,7% desde febrero

Una mejora acumulada del 36,4% hacia abril

Esto significa un alivio importante para quienes dependen de este ingreso para completar su salario mensual, especialmente en un contexto donde los costos de vida continúan en alza.

Seguridad y salarios: una relación cada vez más sensible

La actualización salarial se produce en un momento donde la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como el conurbano bonaerense y la capital provincial.

En ciudades como La Plata y distintos distritos del Gran Buenos Aires, la demanda de mayor presencia policial se mantiene constante. En ese escenario, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los efectivos con las limitaciones presupuestarias.

El propio ministro Alonso reconoció que las cuentas provinciales atraviesan un momento complejo, pero insistió en que la inversión en seguridad sigue siendo una prioridad estratégica.

Cómo quedan los sueldos básicos desde abril de 2026

A partir de la última actualización, estos son los valores del sueldo básico para el personal de la Policía Bonaerense. Cabe aclarar que no incluyen adicionales, antigüedad ni otros suplementos, por lo que el ingreso final puede ser significativamente mayor.

Oficiales Superiores y Jefes

Comisario General: $1.882.293,61

Comisario Mayor: $1.680.993,35

Comisario Inspector: $1.514.856,91

Comisario: $1.351.352,97

Subcomisario: $1.184.289,37

Oficiales Subalternos

Oficial Principal: $939.208,56

Oficial Inspector: $890.763,48

Oficial Subinspector: $876.236,97

Oficial Ayudante: $873.621,04

Oficial Subayudante: $869.039,97

Suboficiales (Escalafón General)

Mayor: $1.218.931,40

Capitán: $1.108.250,40

Teniente 1°: $890.956,56

Teniente: $882.927,82

Subteniente: $874.362,35

Sargento: $869.819,97

Oficial de Policía: $865.707,57

Un intento por sostener ingresos frente a la inflación

Desde el Gobierno bonaerense insisten en que la recomposición busca evitar una pérdida abrupta del poder adquisitivo, aunque reconocen que el contexto inflacionario obliga a mantener revisiones constantes.

En este sentido, no se descarta que puedan abrirse nuevas instancias de negociación en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucione la economía.

Para los efectivos, en tanto, el aumento representa un alivio parcial, especialmente por la combinación de subas en el salario básico, adicionales específicos y mejoras en el POLAD.

Expectativas y desafíos hacia adelante

Si bien la actualización salarial es bien recibida en términos generales, dentro de la fuerza persisten algunas preocupaciones. Entre ellas:

La necesidad de incrementos más frecuentes

La actualización de otros adicionales

La mejora en las condiciones laborales generales

En paralelo, el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio fiscal sin descuidar áreas sensibles como la seguridad, donde el factor humano resulta determinante.

El 2026 se perfila así como un año clave para evaluar si estas políticas logran contener el deterioro salarial y mejorar el desempeño de una de las instituciones más importantes de la provincia.