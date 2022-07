La pregunta de Baby Etchecopar a Cristina Kirchner: "¿Para qué se compró tantas carteras caras si no puede salir a la puerta?"

“Estaba pensando en toda la guita que tiene Cristina. Cada vez que va a Tribunales o a decir alguna boludez estrena una cartera de 2 mil dólares. Que papelón tener una ex presidenta que además de hacer mierda a la Argentina usa esas carteras ¿Para qué se compró tantas carteras caras si no puede salir a la puerta de la casa?”. “Estaba pensando en toda la guita que tiene Cristina. Cada vez que va a Tribunales o a decir alguna boludez estrena una cartera de 2 mil dólares. Que papelón tener una ex presidenta que además de hacer mierda a la Argentina usa esas carteras ¿Para qué se compró tantas carteras caras si no puede salir a la puerta de la casa?”.