La trágica historia de Rodrigo: murió ahogado en Suiza y su familia pide ayuda para repatriarlo

Colecta para repatriar al acróbata argentino que murió en Suiza.jpg

El joven, oriundo de la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú, era acróbata y licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). En mayo había viajado a Francia para continuar con sus estudios en la escuela Crac de Lomme, en la ciudad de Limme.

Rodrigo tenía previsto volver al país el pasado 25 de julio pero lamentablemente su vida se truncó, un día antes de su regreso. “Para despedirse de Berna, Suiza, intentó hacer una de sus tantas aventuras y cruzar un río, como muchas personas lo hacen, pero no lo pudo cumplir”, contó el padrastro de Rodrigo, Luis Pérez.

“Ese maldito río le quitó la vida y a su mamá parte de la suya”, agregó.

Según detallaron sus familiares en un comunicado difundido en las redes sociales, ya consiguieron que Aerolíneas Argentinas repatrie el cuerpo del joven desde Italia, aunque aún resta afrontar los gastos del viaje desde Suiza hacia Roma.

Frente a esta situación, amigos, allegados y colegas del joven iniciaron una colecta para ayudar a su familia y llegar a cubrir los fondos requeridos. Al momento, aún quedan recaudar 10.000 francos suizos.

El dolor de la familia de Rodrigo Suárez

"Seguí tu aventura eterna mi vida. Te me fuiste muy pronto y una parte de mi vida se fue con vos. ¿Por qué el destino te arrancó de mi lado tan pronto? Eras demasiado bueno para este plano, te merecías mucho más, me dejas el alma vacía y el corazón roto pero lleno de tu amor, el amor incondicional que me diste todo este tiempo”, escribió su madre en Facebook para despedirlo.

madre rodrigo.png

Por otra parte, su tío lo despidió con los siguientes palabras: "hoy me entero que dejaste este plano... y decidiste apostar a más.. a otras aventuras... y se entiende.... Se que no nos olvidaras... ni te olvidaremos".

desdepida rodrigo.png

Cómo colaborar con la familia de Rodrigo Suárez

Mercado Pago (en pesos)

Titular: Sandra Karina Mamondi

Alias: TodosPorRodri.mp

CVU: 0000003100073720306549

Wise (en euros)

Titular: Ivanna Soledad Winter

BIC: TRWIBEBIXXX

IBAN: BE42 9677 0061 0754