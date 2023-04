Se supo qué pasará con el 5% de la colecta millonaria de Santiago Maratea para Independiente

Embed

Según trascendió, Maratea se llevará el 5 % de lo recaudado. En sus historias en Instagram explicó que ese porcentaje será una parte para él y otra para cubrir los gastos administrativos ya que tienen previsto armar un fideicomiso con el dinero total.

Ante las críticas que recibió en las redes, el influencer publicó un video en sus historias en Instagram, en el detalla cómo se administrará la recaudación.

"Me parece un poco invasiva tu pregunta, Lautaro, pero la voy a responder igual. Yo me llevo el 5%. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", afirmó Santi Maretea, en respuesta a la consulta de un seguidor que quiso saber qué suma la tocará a él del total de lo recaudado.

“Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5 por ciento. Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8 por ciento, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”, sentenció.

Yanina Latorre Santiago Maratea.jpg

Yanina Latorre defendió a Santiago Maratea ante las críticas

En las redes sociales, Santiago Maratea fue duramente criticado por el porcentaje que se quedará tras la recaudación por Independiente. Algunas versiones decían que se iba a llevar el 20 %. Sin embargo, él aclaró que solo será un 5 %, una parte para él y otra pagar las cuestiones administrativas.

En Twitter, el periodista Augusto Tartúfoli cuestionó esa decisión. "El influencer aclara que sí, que él cobra el 5% d lo recaudado para el club de Avellaneda. Y aclara que APARTE se le cobran + gastos a los aportantes como fideicomiso, abogados, contadores. Dice que quizás sea 5,8% d ecargos d gestión. Un 5% para él y un 0,8% para el resto d profesionales", escribió.

Yanina Latorre, amiga de Santiago Maratea, cruzó al periodista y defendió al influencer. "Yo daría un poco mas! ¿Por qué debería hacerlo gratis?", remarcó la angelita.