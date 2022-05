La UTA confirmó un paro de colectivos por 72 horas en el interior del país desde esta medianoche, ¿qué pasará con el Censo 2022?

"Ponemos en conocimiento de los trabajadores, las autoridades, los usuarios y de la opinión pública en general, que habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando", indicaron tras el encuentro con los empresarios en el que pidieron mejoras salariales para los choferes del interior.

En ese sentido, los conductores responsabilizaron "de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires".

censo-digital.webp El paro de transporte no afectará el Censo 2022

Día por día, cómo será el paro de transportes

"Por eso ratificamos la medida de acción gremial por 72 horas, conforme la siguiente modalidad: Paro de actividades el próximo martes 17, retomando la actividad el día del Censo Nacional (18 de mayo) en colaboración a la función desempeñada ese día, en la instancia de feriado nacional, cumplida la cual se reanudará la medida de acción gremial durante los días jueves 19 y viernes 20 del corriente", detalló la UTA.

Y agregó: "Continuaremos poniéndonos a disposición de todas las partes intervinientes en la negociación, durante el transcurso de la presente medida de acción gremial, a efecto de lograr el acuerdo salarial que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior merecen".

¿Qué reclama la UTA?

El 8 de abril, la UTA cerró un acuerdo para los choferes de corta y media distancia del AMBA, con un aumento del 50%, escalonado, que llevará el salario básico a 150.000 pesos desde agosto. Además del pago no remunerativo de 43 mil pesos, en cuatro cuotas. El gremio reclama que se equiparen los salarios del interior del país con los que perciben por el mismo trabajo aquellos que prestan servicios en AMBA.

Fuentes consultadas de la cartera que conduce Claudio Moroni aseguraron que el conflicto está en que "no se termina de definir quiénes pagan el aumento" en algunas provincias. Roberto Fernández, titular del gremio, afirmó que se trata de un tema "político" ya que "las provincias juegan al juego de la política". "Hay algunas que no coinciden con el gobierno pero no tienen nada que ver", advirtió en diálogo con Radio 10.