La violencia en Rosario no para: hallaron a dos personas acribilladas al costado de una ruta

Tras un llamado al 911, el Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez halló los cadáveres de las víctimas pasadas las 7.30 en un camino de tierra que está situado en la Calle S22 y un acceso a una fábrica. Luego, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias constató que ambos murieron como consecuencia de las heridas de arma de fuego.

La fiscal aún no identificó a los muertos

La fiscal Georgina Pairola, de turno en la unidad de Homicidios Dolosos, ordenó la presencia de un gabinete criminalístico para levantar el material balístico, tratar de identificar los cuerpos, y buscar posibles testigos y cámaras, aunque la zona no es residencial y tampoco tiene buena iluminación.

Minutos después, en conferencia de prensa, Pairola indicó que por el momento no se conocían datos sobre las víctimas: “Todavía está trabajando el gabinete, no sabemos si tienen la identificación encima. De no ser así, serán identificadas por dactiloscopía en el Instituto Médico Legal”.

La situación sigue preocupando a las autoridades ante la escalada de nuevos hechos violentos y asesinatos en Rosario.