Llega a Betsson el slot "88 Fortunes": uno de los juegos más populares de los casinos online

Por su parte, la jefa de relaciones con proveedores de Betsson Group, Laura Peretta, remarcó: "Light & Wonder demostró ser un proveedor altamente confiable durante muchos años durante nuestro viaje de crecimiento en iGaming, ya que es un gran placer poder llevar su contenido en vivo en Argentina. Esta asociación garantiza nada menos que una excelente entrega de contenido. Esperamos ver cómo nuestros jugadores en Argentina sienten la emoción y el entusiasmo que les brinda este contenido y herramientas de valor agregado debido a este lanzamiento histórico”.

Todo lo que tenés que saber sobre “88 Fortunes”

La nueva alianza entre Betsson y Light & Wonder ofrecerá una nueva serie de juegos modernos y entretenidos para todos los usuarios registrados, pero sin lugar a dudas el slot que más se destaca en esta primera etapa es “88 Fortunes”.

La configuración general del juego te transporta a una aventura cultural asiática, pero cuyo atractivo principal -más allá de la temática y de los símbolos chinos- es que cuenta con 5 carretes y 3 filas, pero ofrece un total de 243 líneas de pago. Como en cualquier slot, la idea es lograr una combinación ganadora de símbolos al hacer girar los carretes o rodillos. Un dato importante es que el juego cuenta con un RTP de 96%, por lo que tiene una volatilidad mediana.

Además de este juego, en la sección de juegos exclusivos podrás encontrar variedades para todos los gustos. Otro de los proveedores que también está solamente en Betsson es HACKSAW. Algunos de los juegos exclusivos incluyend son: 300 Shields Extreme, Invaders Megaways, Raging Rhino, Gold Fish Feeding Time, Blazin Hot 7s Stack Em Up, Key To Success, Marvelous Mouse Coin Combo, Kronos, Wanted Dead or Alive ¡y muchos más!