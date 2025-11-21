En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tucumán
Tucumán

Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico

Un grupo disparó contra el frente de la vivienda de la víctima y se dio a la fuga. La policía detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años y otro de 16.

Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico. 

Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico. 

Una nena de 7 años recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. El ataque, que habría ocurrido en medio de una disputa entre dos familias de la zona, dejó a la menor internada en estado crítico.

Leé también "Me dejaste hijito mío": el desgarrador adiós del padre de Thiago, el nene de 7 años baleado en un tiroteo
me dejaste hijito mio: el desgarrador adios del padre de thiago, el nene de 7 anos baleado en un tiroteo

El episodio ocurrió este jueves a las 16:30, en una vivienda de la calle Ricardo Rojas. La niña jugaba con otros chicos cuando cuatro hombres se acercaron a la casa, separada de la vereda por una reja.

Uno de los agresores, identificado como “Chueco”, sacó un arma de fuego y disparó varias veces hacia el interior del domicilio, mientras sus acompañantes insultaban y arengaban la agresión. Uno de los proyectiles impactó en la frente de la nena, generando un orificio de entrada y salida por un costado de la cabeza.

Sus familiares la trasladaron de inmediato a la policlínica de San Cayetano y luego al Hospital de Niños, donde permanece en terapia intensiva. El cuadro es grave y se esperaba un nuevo parte médico en las próximas horas.

Embed

Detenidos, prófugos y una investigación que apunta a un conflicto familiar

La Policía detuvo rápidamente a dos sospechosos: un joven de 19 años, apodado “Menor”, y un adolescente de 16, conocido como “Ratón”. Ambos acompañaban a “Chueco” y a otro cómplice que permanecen prófugos. Una cámara de seguridad registró la huida de los atacantes.

El caso está a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I, que conduce el fiscal Pedro Gallo. Investigan por qué los agresores fueron directamente a esa vivienda.

Una de las hipótesis apunta a conflictos previos entre familias y posibles vínculos con el narcotráfico, ya que tanto la expareja —fallecida— como la actual pareja de la madre de la víctima estuvieron presos. La mujer, enfocada en la salud de su hija, aportó pocos detalles.

Aún no está claro si los atacantes escaparon a pie o en moto. Incluso circula la versión de que uno de ellos grabó el ataque.

MZYZ4MSWTRDL3O4L2HGDHJHS4M
Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico.

Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico.

Los detenidos fueron imputados por intento de homicidio agravado

Este viernes, ambos sospechosos fueron imputados por homicidio doblemente agravado (por uso de arma de fuego y por la participación de dos o más personas), en grado de tentativa.

Durante la audiencia, presidida por la jueza Ana María Iacono, se dictó:

  • Prisión preventiva por 4 meses para el joven de 19 años.
  • Medidas provisorias por el mismo plazo para el menor de edad.
https___thumbs.vodgc.net_1-14-HKwApf1763760720103-1763761114
La víctima está en estado crítico.

La víctima está en estado crítico.

Otro crimen en Tucumán: una mujer fue asesinada de un disparo en la cara en Tafí Viejo

Horas antes, otro hecho de violencia conmocionó a la provincia. Rosario Bargas, de 41 años, fue asesinada de un disparo en la cara en el asentamiento Villa Cariño, en Tafí Viejo.

El principal sospechoso es su expareja, Carlos Orlando Arévalo, de 50 años, quien escapó en moto tras el ataque. Según el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el agresor le disparó en la región malar, con salida en el occipital.

Tras difundirse el caso, Arévalo se entregó y quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación, también a cargo del fiscal Pedro Gallo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tucumán
Notas relacionadas
La MUERTE de THIAGO CORREA, el NENE BALEADO: imputaron al policía por homicidio
El desgarrador adiós a Thiago, el nene baleado en La Matanza: qué pasará con el policía que disparó
Quién es Axel Araneda, el joven que manejaba alcoholizado una Amarok y mató a una familia en Río Negro

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar