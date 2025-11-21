Embed

Detenidos, prófugos y una investigación que apunta a un conflicto familiar

La Policía detuvo rápidamente a dos sospechosos: un joven de 19 años, apodado “Menor”, y un adolescente de 16, conocido como “Ratón”. Ambos acompañaban a “Chueco” y a otro cómplice que permanecen prófugos. Una cámara de seguridad registró la huida de los atacantes.

El caso está a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I, que conduce el fiscal Pedro Gallo. Investigan por qué los agresores fueron directamente a esa vivienda.

Una de las hipótesis apunta a conflictos previos entre familias y posibles vínculos con el narcotráfico, ya que tanto la expareja —fallecida— como la actual pareja de la madre de la víctima estuvieron presos. La mujer, enfocada en la salud de su hija, aportó pocos detalles.

Aún no está claro si los atacantes escaparon a pie o en moto. Incluso circula la versión de que uno de ellos grabó el ataque.

MZYZ4MSWTRDL3O4L2HGDHJHS4M Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico.

Los detenidos fueron imputados por intento de homicidio agravado

Este viernes, ambos sospechosos fueron imputados por homicidio doblemente agravado (por uso de arma de fuego y por la participación de dos o más personas), en grado de tentativa.

Durante la audiencia, presidida por la jueza Ana María Iacono, se dictó:

Prisión preventiva por 4 meses para el joven de 19 años.

Medidas provisorias por el mismo plazo para el menor de edad.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-HKwApf1763760720103-1763761114 La víctima está en estado crítico.

Otro crimen en Tucumán: una mujer fue asesinada de un disparo en la cara en Tafí Viejo

Horas antes, otro hecho de violencia conmocionó a la provincia. Rosario Bargas, de 41 años, fue asesinada de un disparo en la cara en el asentamiento Villa Cariño, en Tafí Viejo.

El principal sospechoso es su expareja, Carlos Orlando Arévalo, de 50 años, quien escapó en moto tras el ataque. Según el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el agresor le disparó en la región malar, con salida en el occipital.

Tras difundirse el caso, Arévalo se entregó y quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación, también a cargo del fiscal Pedro Gallo.