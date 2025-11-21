Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico
Un grupo disparó contra el frente de la vivienda de la víctima y se dio a la fuga. La policía detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años y otro de 16.
Una nena de 7 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa y está en estado crítico.
Una nena de 7 años recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. El ataque, que habría ocurrido en medio de una disputa entre dos familias de la zona, dejó a la menor internada en estado crítico.
El episodio ocurrió este jueves a las 16:30, en una vivienda de la calle Ricardo Rojas. La niña jugaba con otros chicos cuando cuatro hombres se acercaron a la casa, separada de la vereda por una reja.
Uno de los agresores, identificado como “Chueco”, sacó un arma de fuego y disparó varias veces hacia el interior del domicilio, mientras sus acompañantes insultaban y arengaban la agresión. Uno de los proyectiles impactó en la frente de la nena, generando un orificio de entrada y salida por un costado de la cabeza.
Sus familiares la trasladaron de inmediato a la policlínica de San Cayetano y luego al Hospital de Niños, donde permanece en terapia intensiva. El cuadro es grave y se esperaba un nuevo parte médico en las próximas horas.
Detenidos, prófugos y una investigación que apunta a un conflicto familiar
La Policía detuvo rápidamente a dos sospechosos: un joven de 19 años, apodado “Menor”, y un adolescente de 16, conocido como “Ratón”. Ambos acompañaban a “Chueco” y a otro cómplice que permanecen prófugos. Una cámara de seguridad registró la huida de los atacantes.
El caso está a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I, que conduce el fiscal Pedro Gallo. Investigan por qué los agresores fueron directamente a esa vivienda.
Una de las hipótesis apunta a conflictos previos entre familias y posibles vínculos con el narcotráfico, ya que tanto la expareja —fallecida— como la actual pareja de la madre de la víctima estuvieron presos. La mujer, enfocada en la salud de su hija, aportó pocos detalles.
Aún no está claro si los atacantes escaparon a pie o en moto. Incluso circula la versión de que uno de ellos grabó el ataque.
Los detenidos fueron imputados por intento de homicidio agravado
Este viernes, ambos sospechosos fueron imputados por homicidio doblemente agravado (por uso de arma de fuego y por la participación de dos o más personas), en grado de tentativa.
Durante la audiencia, presidida por la jueza Ana María Iacono, se dictó:
Prisión preventiva por 4 meses para el joven de 19 años.
Medidas provisorias por el mismo plazo para el menor de edad.
Otro crimen en Tucumán: una mujer fue asesinada de un disparo en la cara en Tafí Viejo
Horas antes, otro hecho de violencia conmocionó a la provincia. Rosario Bargas, de 41 años, fue asesinada de un disparo en la cara en el asentamiento Villa Cariño, en Tafí Viejo.
El principal sospechoso es su expareja, Carlos Orlando Arévalo, de 50 años, quien escapó en moto tras el ataque. Según el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el agresor le disparó en la región malar, con salida en el occipital.
Tras difundirse el caso, Arévalo se entregó y quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación, también a cargo del fiscal Pedro Gallo.