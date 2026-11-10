Así fue el cálido recibimiento al papa León XIV en la vigilia en el Monumento a los Españoles

Uno de los momentos más emotivos de la llegada del Papa ocurrió cuando el papamóvil redujo su marcha para permitirle saludar a los fieles que se encontraban a pocos metros de su recorrido. León XIV se acercó a distintas familias y bendijo a varios bebés, en escenas que despertaron aplausos y emoción entre quienes habían esperado durante horas para verlo.

El vehículo avanzó a paso lento, mientras el Pontífice saludaba a ambos lados del trayecto y respondía a las muestras de afecto de la multitud. La presencia de familias con niños pequeños fue una de las características de la convocatoria, que reunió a personas de distintas edades y procedencias.

Muchos de los asistentes habían llegado desde temprano para asegurarse un lugar cercano al recorrido del papamóvil y tener la posibilidad de recibir una bendición. La cercanía del Santo Padre con los fieles se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la jornada, especialmente por las reiteradas detenciones para saludar a los más pequeños.

Un millón de personas en Palermo: la multitud que recibió al papa León XIV

La llegada del Pontífice estuvo acompañada por una concentración multitudinaria que ocupó distintos sectores de Palermo. Desde las primeras horas del día, grupos de jóvenes, familias e integrantes de parroquias comenzaron a instalarse en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Con el correr de la tarde, la cantidad de asistentes aumentó considerablemente y obligó a reforzar el operativo de seguridad y organización. De acuerdo con la información atribuida al Gobierno porteño, la convocatoria alcanzó aproximadamente el millón de personas, una cifra preliminar que reflejó la magnitud del acontecimiento.

León XIV. (Foto: captura)

Los asistentes llegaron desde diferentes localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y también desde otras provincias. La espera estuvo acompañada por actividades musicales y espectáculos organizados como parte de la programación previa al encuentro.

El objetivo era recibir a León XIV en un ambiente de celebración y participación juvenil, antes de que el Pontífice dirigiera su mensaje desde el escenario principal.

El encuentro del Papa con los jóvenes

El encuentro se organizó en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, uno de los espacios más reconocidos del barrio de Palermo. Para la ocasión se montó una estructura de grandes dimensiones que, según la información difundida durante la jornada, alcanzaba una altura equivalente a casi ocho pisos.

El escenario fue preparado para recibir al Pontífice y permitir el desarrollo de las actividades musicales y religiosas previstas. La convocatoria estuvo especialmente orientada a jóvenes de entre 15 y 35 años, aunque también participaron familias y fieles de otras edades.

Según indicaron autoridades eclesiásticas, el encuentro había sido incorporado a la agenda a pedido del propio León XIV, quien manifestó un interés particular por acercarse a las nuevas generaciones durante su visita a la Argentina. La actividad representó uno de los momentos centrales de su paso por Buenos Aires y estuvo precedida por una extensa vigilia de los asistentes.

De Córdoba a Buenos Aires: la intensa jornada de León XIV antes de llegar a Palermo

Antes de trasladarse a la Capital Federal, León XIV había desarrollado una extensa agenda de actividades en Córdoba. La jornada comenzó con una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles se habían congregado desde la noche anterior.

Tras la celebración religiosa, el Papa recorrió distintos sectores de la capital cordobesa y saludó a los presentes desde el balcón del Arzobispado. Más tarde, mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Finalizadas las actividades en Córdoba, León XIV emprendió su regreso a Buenos Aires para cerrar la tercera jornada de su visita con el esperado encuentro juvenil. Su llegada a Palermo, rodeado por una multitud y bendiciendo a bebés desde el papamóvil, dejó una de las escenas más representativas de la jornada.