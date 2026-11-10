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Papa León XIV
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Agenda papal

Así fue el cálido recibimiento al papa León XIV en la vigilia en el Monumento a los Españoles

Durante el trayecto al encuentro con los jóvenes se detuvo en varias oportunidades para saludar. Miles de personas se congregaron para participar del histórico encuentro con los jóvenes.

una multitud acompañó a León XIV en el papamóvil. (Foto: Reuters).

una multitud acompañó a León XIV en el papamóvil. (Foto: Reuters).

El papa León XIV llegó a Palermo y protagonizó una de las imágenes más impactantes de su visita a la Argentina. A bordo del papamóvil, el Santo Padre avanzó lentamente entre una multitud de fieles que lo esperaba desde las primeras horas del día en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

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En medio de aplausos, saludos y muestras de emoción, el Pontífice se detuvo en varias oportunidades para acercarse a las familias y bendecir a bebés que eran levantados por sus padres con la esperanza de recibir un gesto especial.

La recorrida dejó una postal de enorme convocatoria sobre la avenida del Libertador, donde miles de personas se concentraron para presenciar el paso del líder de la Iglesia católica. Según las estimaciones difundidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de un millón de personas se dieron cita en Palermo para participar del encuentro con los jóvenes, una de las actividades centrales de la tercera jornada de la visita papal.

El evento se desarrolló después de una intensa agenda en Córdoba, donde León XIV había encabezado una misa multitudinaria y participado de encuentros con representantes de la Iglesia argentina.

Uno de los momentos más emotivos de la llegada del Papa ocurrió cuando el papamóvil redujo su marcha para permitirle saludar a los fieles que se encontraban a pocos metros de su recorrido. León XIV se acercó a distintas familias y bendijo a varios bebés, en escenas que despertaron aplausos y emoción entre quienes habían esperado durante horas para verlo.

El vehículo avanzó a paso lento, mientras el Pontífice saludaba a ambos lados del trayecto y respondía a las muestras de afecto de la multitud. La presencia de familias con niños pequeños fue una de las características de la convocatoria, que reunió a personas de distintas edades y procedencias.

Muchos de los asistentes habían llegado desde temprano para asegurarse un lugar cercano al recorrido del papamóvil y tener la posibilidad de recibir una bendición. La cercanía del Santo Padre con los fieles se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la jornada, especialmente por las reiteradas detenciones para saludar a los más pequeños.

Un millón de personas en Palermo: la multitud que recibió al papa León XIV

La llegada del Pontífice estuvo acompañada por una concentración multitudinaria que ocupó distintos sectores de Palermo. Desde las primeras horas del día, grupos de jóvenes, familias e integrantes de parroquias comenzaron a instalarse en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Con el correr de la tarde, la cantidad de asistentes aumentó considerablemente y obligó a reforzar el operativo de seguridad y organización. De acuerdo con la información atribuida al Gobierno porteño, la convocatoria alcanzó aproximadamente el millón de personas, una cifra preliminar que reflejó la magnitud del acontecimiento.

León XIV. (Foto: captura)

León XIV. (Foto: captura)

Los asistentes llegaron desde diferentes localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y también desde otras provincias. La espera estuvo acompañada por actividades musicales y espectáculos organizados como parte de la programación previa al encuentro.

El objetivo era recibir a León XIV en un ambiente de celebración y participación juvenil, antes de que el Pontífice dirigiera su mensaje desde el escenario principal.

El encuentro del Papa con los jóvenes

El encuentro se organizó en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, uno de los espacios más reconocidos del barrio de Palermo. Para la ocasión se montó una estructura de grandes dimensiones que, según la información difundida durante la jornada, alcanzaba una altura equivalente a casi ocho pisos.

El escenario fue preparado para recibir al Pontífice y permitir el desarrollo de las actividades musicales y religiosas previstas. La convocatoria estuvo especialmente orientada a jóvenes de entre 15 y 35 años, aunque también participaron familias y fieles de otras edades.

Según indicaron autoridades eclesiásticas, el encuentro había sido incorporado a la agenda a pedido del propio León XIV, quien manifestó un interés particular por acercarse a las nuevas generaciones durante su visita a la Argentina. La actividad representó uno de los momentos centrales de su paso por Buenos Aires y estuvo precedida por una extensa vigilia de los asistentes.

De Córdoba a Buenos Aires: la intensa jornada de León XIV antes de llegar a Palermo

Antes de trasladarse a la Capital Federal, León XIV había desarrollado una extensa agenda de actividades en Córdoba. La jornada comenzó con una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles se habían congregado desde la noche anterior.

Tras la celebración religiosa, el Papa recorrió distintos sectores de la capital cordobesa y saludó a los presentes desde el balcón del Arzobispado. Más tarde, mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Finalizadas las actividades en Córdoba, León XIV emprendió su regreso a Buenos Aires para cerrar la tercera jornada de su visita con el esperado encuentro juvenil. Su llegada a Palermo, rodeado por una multitud y bendiciendo a bebés desde el papamóvil, dejó una de las escenas más representativas de la jornada.

En pocas palabras

Multitud en Palermo: El papa León XIV congregó a un millón de personas en una recorrida en papamóvil.

  • Bendición de bebés: El Pontífice se detuvo varias veces para saludar y bendecir a niños entre los fieles.
  • Agenda papal: El encuentro juvenil en Buenos Aires siguió a una intensa jornada en Córdoba.
Resumen generado por Thinkindot AI
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