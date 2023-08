Lorena, la empresaria que ofreció trabajo en la marcha piquetera: "No se encuentra mano de obra"

Luego, la empresaria agregó: “Tengo un hijo que se va del país por falta de oportunidades y porque no ve futuro, y así se van los profesionales. Yo quiero capacitar a esta gente y que trabaje, vengo de una generación donde había dignidad, eso está faltando”.

“Nunca pensé que iba a tener esta repercusión, pero mi intención fue motivar a otras empresas privadas a que contraten gente. Para esa gente, la que va a la marcha, es la única opción que tiene, ojalá los gobiernos tuvieran gente que labura desde la 6 de la mañana, es inevitable que esto no me lo haga piel. No es un tema menor lucrar con la pobreza”, puntualizó Lorena.

Y para finalizar sostuvo: “Perdimos el respeto y los empresarios en este país somos mala palabra, en cualquier rubro. Pero la realidad es que todos tienen el mismo problema. La gente quiere trabajar y hay que tener empatía, por eso hay uso y abuso de los sindicatos. Esta gente no tiene la cultura del trabajo y me lo devuelven. Esto tiene que cambiar”.

Así se expresó Lorena con Esteban Trebucq