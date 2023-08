Esteban Trebucq: "Es la primera vez que una vocera es desmentida por el resto del gobierno"

A su vez argumentó: “Sergio Massa también está gobernado, y va a hablar con el FMI y busca soluciones, aunque no me gusten. Pero nunca se vio en la historia alguien que no gobierne. Néstor Kirchner traicionó a Eduardo Duhalde y construyó poder y liderazgo, y Cristina Kirchner a los amigos de su esposo y aún hoy lidera y toma decisiones, pero Alberto ni traición ni es leal, no es nada, ni toma decisiones, ni generó poder”.

“Hasta el propio Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente, dijo que Cerruti es sólo la portavoz y sus opiniones son sólo de ella. Es inédito lo que se vive en Argentina, mientras sigue la campaña y Massa se enfoca en Milei como rival en las elecciones y en Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta parece no sumarle mucho a Patricia Bullrich. Larreta terminó a dos puntos de Juan Grabois en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Y, para cerrar la idea indicó: “Estamos en un país en el que trece de cada cien chicos termina la escuela. Hay que tener responsabilidad, Javier Milei le dijo al FMI que preste la plata, esa que Sergio Massa fue a pedir, mientras desde la Casa Rosada salieron a criticarlo”.

El editorial de Esteban Trebucq