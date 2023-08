Esteban Trebucq analizó el presente electoral: "El peronismo tiene que negociar con dos minorías"

En tanto aclaró: “El peronismo gobernante es cada vez menos, sólo tiran piedras, agrediendo, interpelando el voto del otro, quiénes son para decir que una persona votó bien o mal, están equivocados. Cuando la ciudadanía se expresa, está mal. No tienen nada para ganar por peso propio, pero note que la inmensa mayoría, Larroque, no los votó. Nadie sabe dónde está el presidente, y Cristina Kirchner mira la realidad como si no tuviera nada que ver”.

“Es muy fácil hablar cuando la educación se adoctrina, cómo San Martín que está en la iglesia metropolitana y Néstor Kirchner tiene un mausoleo enorme. Ahí está la diferencia. A ustedes les importa su ego, nada más. Por eso perdieron un caudal electoral enorme y sólo dios sabe que puede pasar”, puntualizó Trebucq.

Para Trebucq, Javier Milei dice lo que va a hacer

A su vez dijo: “Aspiro que cuando cambie el gobierno ya no haya escraches. Estoy en contra de ello. En el lugar donde te sentas a hablar se habla de Javier Milei y ha zamarreado la opinión pública. No recuerdo a alguien tan disruptivo que haya inaugurado una nueva agenda de los argentinos y si no te gusta no lo votas, pero te dice lo que va a hacer. Los demás no dicen que van a hacer”.

“Noto una gran cosa, discutir el Conicet, en este gobierno de científicos y algunos pensadores dicen que estamos siempre en crisis. No estoy en contra, pero es hora de pensar y replantearse cuando es necesario aportar, y Milei dice que va cerrar de el Conicet y es hora de salir de la agenda que atrasa y es hora de buscar una nueva discusión de que si hablamos con la ´e´ o con la ´x´, tenemos que plantear otros problemas”, mantuvo para cerrar su editorial.

El editorial de Esteban Trebucq