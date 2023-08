La vice de Milei con Esteban Trebucq: "No me gusta el método Bukele, todos tenemos derechos humanos"

"El kirchnerismo tiene vida porque el gobierno de Macri fue malo. Fiscalicé en las elecciones de 2015 en el conurbano. No me decepcionó, porque nunca tuve mucha confianza. Me parece importante la coherencia entre lo que decís y lo que haces".

"Entiendo la preocupación de la clase política por dos personas que están poniendo en jaque a todo el sistema", dijo Villarruel.

"Sos del pueblo?", preguntó Trebucq. "Soy hija de un militar y una docente. Nunca hubo sueldos elevados en mi familia. Fue una infancia feliz pero difícil. Mi papá fue a Malvinas", respondió Villarruel, que además agregó que no lo conoce a Mauricio Macri.

La entrevista completa del Pelado Trebucq y Victoria Villarruel, la vice de Milei