Los incendios en Corrientes no dan tregua: "No dormimos hace 48 horas", relató uno de los brigadistas

"Estamos hace dos días sin parar ni descansar. Esto sigue, parece que no va a parar nunca", agregó el entrevistado, quien precisó que "hay aviones hidrantes, pero no alcanza para toda la provincia".

Cruces entre Nación y Corrientes por los incendios forestales

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró que en Corrientes "los únicos que están combatiendo el fuego son brigadistas de la Nación" y cuestionó la falta de personal especializado en la provincia.

El miércoles, la cartera de Ambiente reforzó con 62 brigadistas -a los que se sumarán otros 10- el despliegue en la provincia para combatir los incendios. Además, por medio del Sistema Nacional del Fuego (SNMF) se enviaron cuatro aviones hidrantes, un camión autobomba, equipamiento y móviles de apoyo.

En ese sentido, Cabandié se quejó porque la provincia no cuenta con equipo propio y le recomendó al gobernador Gustavo Valdés que "no haga política subestimando a la gente, ya que no se jode con lo ambiental".

Cabandié se quejó porque el 30 de enero pasado le pidió a su viceministro que llame a Corrientes "y ofrezca ayuda y le dijeron que no necesitaban brigadistas, y luego sale el gobernador a decir que nadie le ofreció ayuda. El tiene todo el derecho de hacer política, pero no se jode con lo ambiental".

Brigadistas siguen combatiendo incendios en Río Negro y Misiones

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informó que Río Negro y Misiones seguían registrando focos activos de incendios forestales en los que trabajaban decenas de brigadistas para combatir las llamas en esos distritos.

En Río Negro, los incendios se dan en el Complejo Lago Martín, en Bariloche, donde comenzó el 7 de diciembre pasado por la caída de un rayo.