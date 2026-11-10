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JORNADA HISTÓRICA

El intendente de Córdoba reveló cuántas personas se movilizaron en la provincia durante la visita del Papa

Daniel Passerini aseguró que el paso de León XIV fue una celebración histórica y la comparó con los festejos por la conquista del Mundial. En diálogo con A24, brindó detalles del operativo.

El intendente de Córdoba reveló cuántas personas se movilizaron en la provincia.(Foto: Reuters).

El intendente de Córdoba reveló cuántas personas se movilizaron en la provincia.(Foto: Reuters).

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó imágenes de multitudes, celebraciones y momentos de profunda emoción. Tras la partida del Pontífice, el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, realizó un balance de la jornada y aseguró que la ciudad vivió una verdadera fiesta popular, comparable con los festejos por la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

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"Fue una fiesta popular, como cuando se ganó el Mundial", expresó el jefe comunal durante una entrevista con A24, en la que destacó la masiva participación de los fieles y el desarrollo de las actividades religiosas. “Entre uno y dos millones y medio de personas es lo que se está hablando en total, según la policía", comentó el funcionario.

Según las estimaciones que compartió el funcionario, entre un millón y dos millones y medio de personas participaron de las distintas actividades del Papa en Córdoba, aunque aclaró que se trataba de cifras preliminares manejadas por las autoridades policiales. "El paso de León por Córdoba ha sido increíble, estamos muy contentos", afirmó Passerini, quien también reveló detalles de sus conversaciones personales con el Santo Padre y contó qué regalos recibió antes de abandonar la provincia.

Uno de los datos que más llamó la atención del balance oficial fue la cantidad de personas que se movilizaron para acompañar al Pontífice durante su recorrido por la ciudad. Passerini explicó que las estimaciones "superaron las previsiones iniciales y obligaron a ampliar algunas medidas de seguridad y organización".

"Se están hablando de números muy impresionantes. En lo de Fadea hubo 800 mil personas y lo vimos desde el helicóptero, lo mismo que en la avenida General Paz y la Catedral. Nos superó. Desplegamos más cortes de lo esperado", aseguró. El intendente señaló que las cifras globales todavía estaban siendo evaluadas por las fuerzas de seguridad. "Entre uno y dos millones y medio de personas es lo que se está hablando en total, según la Policía", sostuvo.

El funcionario destacó que la presencia de fieles se extendió a diferentes puntos de la capital cordobesa, especialmente en los sectores donde León XIV celebró la misa, saludó a la multitud y participó de encuentros con representantes de la Iglesia. La convocatoria, según su evaluación, convirtió la jornada en uno de los acontecimientos más multitudinarios vividos por la ciudad.

El operativo por la visita del Papa en Córdoba

Durante la entrevista, Passerini también realizó un balance del despliegue sanitario y de seguridad que acompañó las actividades de León XIV. "Todo se cumplió como estaba previsto, sin incidentes", afirmó, aunque reconoció que se registraron situaciones que requirieron la intervención de los equipos de asistencia.

El intendente explicó que se instalaron puestos de hidratación y se reforzó la atención médica debido a la gran cantidad de personas que permanecieron durante varias horas en los distintos puntos de concentración. "Hicimos más de 300 atenciones médicas y todo funcionó muy bien, mucha unidad en todos los aspectos", destacó.

También confirmó que se produjo un fallecimiento durante la jornada, aunque sostuvo que se debió a factores ajenos a la organización del evento. "Hubo un fallecido por factores externos a la organización", señaló. Pese a esa situación, Passerini consideró que el operativo se desarrolló de acuerdo con lo planificado y valoró el trabajo conjunto de las distintas áreas involucradas.

El divertido comentario de un chico que sorprendió a León XIV

Más allá de las cifras y del operativo, el intendente compartió una anécdota que ocurrió durante la llegada del Pontífice a Córdoba. Passerini contó que, cuando aterrizó el avión papal, un grupo de chicos con discapacidad participó de la bienvenida oficial.

Fue entonces cuando uno de ellos realizó un comentario espontáneo que provocó una reacción especial. "Cuando el avión aterrizó lo esperamos con chicos con discapacidad y uno de ellos le dijo 'alto anillo'. Ahí nos transmitió lo que es: sencillo", recordó el intendente.

El funcionario aseguró que ese intercambio reflejó la cercanía del Papa con las personas y su manera de relacionarse con quienes se acercaban a saludarlo."Sentí las cosas más lindas, nosotros y todos los cordobeses", expresó al recordar la jornada. Y agregó: "Hubo gente feliz, él estaba muy feliz y todos nosotros también".

El papa en la Catedral de Córdoba (Foto: REUTERS)

El papa en la Catedral de Córdoba (Foto: REUTERS)

Durante la visita también hubo espacio para una conversación personal entre el intendente y el Pontífice. Passerini, quien es médico, contó que aprovechó uno de los encuentros para preguntarle directamente cómo se encontraba de salud.

"Yo soy médico, le pregunté cómo estaba de salud y me dijo que estaba muy bien", reveló. Según relató, León XIV respondió con tranquilidad y luego le realizó un pedido que le recordó al papa Francisco.

"Me pidió que recen por él, como lo hacía Francisco", contó el jefe comunal. El pedido tuvo un significado especial para Passerini, quien destacó la sencillez del Pontífice y su cercanía durante las distintas actividades que compartieron.

El regalo de los veteranos de Malvinas y la emoción del Papa al recibir un poncho

Otro de los momentos destacados de la visita estuvo relacionado con los obsequios que recibió León XIV durante su paso por Córdoba. Passerini reveló que un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas le entregó un mate, uno de los símbolos más representativos de la cultura argentina.

Además, las autoridades locales le obsequiaron un poncho, un regalo que, según el intendente, provocó una reacción emotiva del Pontífice. "Los veteranos de Malvinas le regalaron un mate y me dijo que se iba feliz y muy pleno de Córdoba. Le hicimos los regalos y se llevó un poncho y se emocionó mucho", relató.

El jefe comunal aseguró que León XIV se mostró agradecido por el recibimiento y por las muestras de afecto que recibió durante toda su estadía. Para Passerini, la visita dejó una imagen de unidad entre los cordobeses y una experiencia que, según sostuvo, quedará en la memoria de la ciudad. "El paso de León por Córdoba ha sido increíble", reiteró al cerrar su balance.

En pocas palabras

  • Fiesta popular: El intendente Daniel Passerini comparó la visita papal con los festejos por el Mundial 2022.
  • Movilización récord: Se estima que entre uno y dos millones y medio de personas asistieron a las actividades del Papa León XIV en Córdoba.
  • Operativo exitoso: A pesar de la gran afluencia, el operativo de seguridad y sanitario funcionó sin incidentes mayores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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