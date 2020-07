Lugones, sobre la Reforma Judicial: "No me parece mal el aumento de los miembros de la justicia federal"

Alberto Lugones dio su punto de vista sobre la reforma judicial en el Noticiero de A24, con Eduardo Feinmann.

Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura, habló con Eduardo Feinmann en A24 donde se refirió al proyecto de Reforma Judicial anunciado por el presidente Alberto Fernández, el pasado miércoles en Casa Rosada.

"Parte parece buena, otras hay que trabajarla un poco. No me parece mal el aumento de los miembros de la justicia federal, cinco tribunales orales más es inteligente, porque no dan abasto", indicó Lugones.

Y agregó: "Me falta un poco de decisión al tema acusatorio, con un buen régimen se lograría acelerar mucho el trámite".

Tras ser consultado sobre la posibilidad de que los miembros le otorguen impunidad a la vicepresidenta Cristina Fernández, dijo: "No estoy tan seguro, muchos de esos, al menos 8, son gente que no los van a llevar así nomás, confío en mucho de ellos".