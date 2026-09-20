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Maratón de Buenos Aires 2026: Bethwel Kibet Chumba ganó los 42K y hubo destacadas actuaciones argentinas

El atleta de Kenia completó la carrera en 2 horas, 8 minutos y 22 segundos. Ignacio Erario fue el argentino mejor ubicado entre los hombres, mientras que Chiara Mainetti se destacó entre las mujeres.

Maratón de Buenos Aires 2026: Bethwel Kibet Chumba ganó los 42K y hubo destacadas actuaciones argentinas

Maratón de Buenos Aires 2026: Bethwel Kibet Chumba ganó los 42K y hubo destacadas actuaciones argentinas

El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró campeón de la Maratón de Buenos Aires 2026 tras completar los 42 kilómetros por las calles de la Ciudad con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos.

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La competencia se disputó este domingo y reunió a más de 16.000 corredores de 64 países, con largada desde la zona de Figueroa Alcorta y Dorrego. El circuito atravesó distintos barrios porteños y contó con la participación de atletas de elite internacionales y representantes argentinos.

Entre los locales, Ignacio Erario fue el argentino mejor ubicado en la competencia masculina, mientras que Chiara Mainetti se destacó entre las mujeres.

Bethwel Kibet Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires

El atleta de Kenia completó los 42 kilómetros en 2:08:22 y se quedó con el primer puesto de la competencia masculina.

Chumba formó parte del grupo de corredores internacionales de elite que participaron de la edición 2026 de la prueba porteña, que cuenta con el sello World Athletics Label.

El corredor keniata había llegado a Buenos Aires con un antecedente destacado: su mejor registro personal era de 2 horas, 4 minutos y 37 segundos, una marca que lo ubicaba entre los principales nombres de la competencia.

La carrera comenzó a las 7 y recorrió diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires, con paso por zonas como Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca.

Ignacio Erario fue el argentino mejor ubicado

Entre los atletas argentinos, el mendocino Ignacio Erario tuvo una destacada actuación y terminó los 42 kilómetros en 2 horas, 16 minutos y 34 segundos.

El corredor fue el mejor argentino de la clasificación masculina y completó la prueba dentro del grupo de los principales participantes locales.

La presencia argentina fue numerosa: más de 10.000 corredores del país formaron parte de la competencia que reunió a atletas de distintos puntos del mundo.

La edición 2026 también contó con corredores de Kenia, Etiopía y Ruanda, entre otros países, que participaron tanto de la competencia masculina como de la femenina.

KENIANOS DOMINARON EL PODIO DE LA MARATÓN 42 K

Rebecca Chesir ganó entre las mujeres y marcó un nuevo récord

En la competencia femenina, la ganadora fue la keniata Rebecca Chesir, quien completó la maratón en 2 horas, 23 minutos y 36 segundos.

Según los datos difundidos tras la competencia, su registro se convirtió en el nuevo récord del circuito porteño.

Chesir formó parte de la delegación internacional de atletas de elite que llegó a Buenos Aires para disputar la prueba de 42 kilómetros.

La competencia femenina también tuvo presencia argentina con Chiara Mainetti, quien completó el recorrido en aproximadamente 2 horas y 38 minutos y fue la primera argentina en cruzar la línea de llegada.

Cómo fue la Maratón de Buenos Aires 2026

La edición 2026 de la Maratón Internacional de Buenos Aires comenzó a las 7 de la mañana en avenida Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego.

La largada fue escalonada y los atletas con discapacidad partieron a las 6:57, antes de la salida de los grupos de elite y del resto de los corredores.

El circuito de 42 kilómetros atravesó distintos puntos de la Ciudad y obligó a implementar un amplio operativo de tránsito, con cortes y desvíos en Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca.

La organización informó la participación de 16.384 corredores de 64 países, en una jornada que combinó la competencia de atletas profesionales con la participación de miles de corredores amateurs.

La entrega de premios estaba prevista para cerca de las 10, mientras que el cierre oficial de la competencia se estableció alrededor de las 13.

En pocas palabras

  • Kenyata Bethwel Kibet Chumba: Ganó la Maratón de Buenos Aires 2026 con un tiempo de 2:08:22.
  • Destacadas actuaciones argentinas: Ignacio Erario (hombres) y Chiara Mainetti (mujeres) fueron los mejores locales.
  • Récord femenino: Rebecca Chesir (Kenia) se consagró campeona con un nuevo récord del circuito.
Resumen generado por Thinkindot AI
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