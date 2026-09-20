Un sismo de magnitud 5.0 se registró durante la madrugada de este domingo en la provincia de Tucumán y fue percibido por vecinos de distintas localidades del norte argentino.
El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros. Fue percibido en distintos puntos de Tucumán y también en sectores de Salta y Santiago del Estero. No se reportaron víctimas ni daños materiales.
Un sismo sacudió Tucumán: fue de magnitud 5 y se sintió en otras provincias
Un sismo de magnitud 5.0 se registró durante la madrugada de este domingo en la provincia de Tucumán y fue percibido por vecinos de distintas localidades del norte argentino.
El movimiento se produjo a las 5:47 y, de acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), tuvo una profundidad de 197 kilómetros. Por su ubicación y profundidad, las ondas sísmicas fueron percibidas en una zona amplia.
Hasta el momento no se informaron víctimas ni daños materiales relacionados con el fenómeno.
Según el reporte preliminar del INPRES, el epicentro se ubicó a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.
El movimiento fue percibido principalmente en Tucumán, aunque también hubo registros de percepción en sectores de Salta y Santiago del Estero.
Algunos vecinos señalaron que el temblor se sintió especialmente dentro de viviendas y edificios y que, debido al horario, llegó a despertar a algunas personas.
La profundidad del movimiento fue de 197 kilómetros, un dato relevante para explicar por qué el fenómeno pudo sentirse en un área geográfica extensa pese a no haber provocado, hasta el momento, daños reportados.
El movimiento registrado en Tucumán no fue el único sismo de la madrugada en el norte argentino.
A las 5:32, apenas 15 minutos antes, se produjo otro movimiento sísmico con epicentro en Catamarca. En ese caso, la magnitud fue de 4.3 y la profundidad alcanzó los 205 kilómetros.
El epicentro de este segundo fenómeno fue ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. También fue percibido de manera leve en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.
Hasta el momento, tampoco se informaron víctimas ni daños materiales vinculados con este segundo movimiento.
El dato oficial inicial indica que el sismo de Tucumán tuvo una magnitud de 5.0, ocurrió a las 5:47 y se produjo a 197 kilómetros de profundidad.
El INPRES procesa los registros de su red de estaciones sismológicas para determinar la ubicación y magnitud de los movimientos y posteriormente realiza una revisión sismológica de los eventos registrados.
Por el momento, las autoridades no informaron consecuencias materiales derivadas del movimiento.
Ante un nuevo temblor, las recomendaciones generales de prevención sísmica incluyen mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar un lugar seguro dentro de la vivienda o edificio.
La información sobre la magnitud, profundidad y ubicación puede actualizarse a medida que avance la revisión técnica del evento.