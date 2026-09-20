Un sismo sacudió Tucumán: fue de magnitud 5 y se sintió en otras provincias

El movimiento fue percibido principalmente en Tucumán, aunque también hubo registros de percepción en sectores de Salta y Santiago del Estero.

Algunos vecinos señalaron que el temblor se sintió especialmente dentro de viviendas y edificios y que, debido al horario, llegó a despertar a algunas personas.

La profundidad del movimiento fue de 197 kilómetros, un dato relevante para explicar por qué el fenómeno pudo sentirse en un área geográfica extensa pese a no haber provocado, hasta el momento, daños reportados.

Otro sismo había ocurrido minutos antes en Catamarca

El movimiento registrado en Tucumán no fue el único sismo de la madrugada en el norte argentino.

A las 5:32, apenas 15 minutos antes, se produjo otro movimiento sísmico con epicentro en Catamarca. En ese caso, la magnitud fue de 4.3 y la profundidad alcanzó los 205 kilómetros.

El epicentro de este segundo fenómeno fue ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. También fue percibido de manera leve en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.

Hasta el momento, tampoco se informaron víctimas ni daños materiales vinculados con este segundo movimiento.

Qué se sabe hasta ahora del sismo de magnitud 5

El dato oficial inicial indica que el sismo de Tucumán tuvo una magnitud de 5.0, ocurrió a las 5:47 y se produjo a 197 kilómetros de profundidad.

El INPRES procesa los registros de su red de estaciones sismológicas para determinar la ubicación y magnitud de los movimientos y posteriormente realiza una revisión sismológica de los eventos registrados.

Por el momento, las autoridades no informaron consecuencias materiales derivadas del movimiento.

Ante un nuevo temblor, las recomendaciones generales de prevención sísmica incluyen mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar un lugar seguro dentro de la vivienda o edificio.

La información sobre la magnitud, profundidad y ubicación puede actualizarse a medida que avance la revisión técnica del evento.