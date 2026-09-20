Sol Abraham reveló cómo le contó a su hija que su exmarido es gay: "Ella no entendía"

Sol Abraham contó cómo descubrió que su exmarido era gay

Durante la charla, Sol reveló que antes de la confesión ella ya sospechaba lo que estaba ocurriendo e incluso llegó a planteárselo directamente, aunque en un primer momento él lo negó.

“En medio de un viaje, yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta”, recordó.

Una vez que ambos pudieron hablar de la situación, llegó otro desafío: explicárselo a Delfina, la hija que tienen en común y que actualmente tiene 9 años.

Sol contó que antes de mantener esa conversación buscó asesoramiento profesional para encontrar la mejor manera de transmitirle la noticia.

“Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto. Me dijeron que teníamos que darle la info de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas, después que el padre estaba con una pareja y después que era hombre”, relató.

Finalmente, Andy Kusnetzoff quiso saber cómo había reaccionado la nena al enterarse.

“Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’. ‘¿Quién es la princesa?’, preguntaba. Ella no entendía la situación”, recordó Sol entre risas sobre aquel momento familiar.