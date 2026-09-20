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Sol Abraham reveló cómo le contó a su hija que su exmarido es gay: "Ella no entendía"

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recordó en PH el final de su matrimonio con Marcelo Da Corte, quien le confesó que se había enamorado de un hombre, y contó cómo atravesaron junto a su hija Delfina ese momento familiar.

20 sept 2026, 10:20
Sol Abraham reveló cómo le contó a su hija que su exmarido es gay: Ella no entendía

Sol Abraham reveló cómo le contó a su hija que su exmarido es gay: "Ella no entendía"

Sol Abraham reveló cómo le contó a su hija que su exmarido es gay: Ella no entendía

Sol Abraham reveló cómo le contó a su hija que su exmarido es gay: "Ella no entendía"

Sol Abraham volvió a hablar de uno de los capítulos más importantes de su vida personal. Invitada a PH, Podemos Hablar, la flamante ganadora de Gran Hermano Generación Dorada profundizó sobre la separación de Marcelo Da Corte, con quien estuvo casada durante ocho años y tuvo a su hija Delfina.

La relación llegó a su fin cuando su entonces marido le confesó que era gay y que había conocido a un hombre del que se había enamorado. Lejos de tomarlo como una traición, Sol explicó que decidió acompañarlo en ese proceso.

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“Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo”, comenzó contando.

“Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija”, agregó.

Sol Abraham contó cómo descubrió que su exmarido era gay

Durante la charla, Sol reveló que antes de la confesión ella ya sospechaba lo que estaba ocurriendo e incluso llegó a planteárselo directamente, aunque en un primer momento él lo negó.

“En medio de un viaje, yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta”, recordó.

Una vez que ambos pudieron hablar de la situación, llegó otro desafío: explicárselo a Delfina, la hija que tienen en común y que actualmente tiene 9 años.

Sol contó que antes de mantener esa conversación buscó asesoramiento profesional para encontrar la mejor manera de transmitirle la noticia.

“Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto. Me dijeron que teníamos que darle la info de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas, después que el padre estaba con una pareja y después que era hombre”, relató.

Finalmente, Andy Kusnetzoff quiso saber cómo había reaccionado la nena al enterarse.

“Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’. ‘¿Quién es la princesa?’, preguntaba. Ella no entendía la situación”, recordó Sol entre risas sobre aquel momento familiar.

     

 

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