Thiago Medina mostró las impactantes cicatrices que le dejó su accidente y reveló el drama que atraviesa: "No puedo..."

“Cuando me pongo a ver estas cicatrices que las voy a llevar siempre, no sé cómo afrontar sentirme bien adelante de gente desconocida. No puedo estar en cuero”, confesó.

La cercanía del verano también apareció entre sus preocupaciones. “Se viene el verano y yo así”, escribió junto a las imágenes en las que decidió exponerse por primera vez.

A pesar de sus inseguridades, Thiago también dejó una reflexión sobre lo que representan esas marcas: son las cicatrices de una “guerra” que pudo atravesar y, fundamentalmente, el recuerdo de que logró sobrevivir.

Con su publicación, el ex Gran Hermano mostró el proceso personal que atraviesa para volver a sentirse cómodo con su cuerpo después de uno de los momentos más difíciles de su vida.