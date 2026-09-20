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Thiago Medina mostró las impactantes cicatrices que le dejó su accidente y reveló el drama que atraviesa: "No puedo..."

El exparticipante de Gran Hermano publicó fotos sin remera y habló con crudeza sobre las marcas que quedaron en su cuerpo. Aunque reconoce que representan una “guerra” que logró ganar, admitió que todavía le cuesta mostrarse frente a otras personas.

20 sept 2026, 11:27
Thiago Medina mostró las impactantes cicatrices que le dejó su accidente y reveló el drama que atraviesa: No puedo...

Thiago Medina mostró las impactantes cicatrices que le dejó su accidente y reveló el drama que atraviesa: "No puedo..."

Thiago Medina mostró las impactantes cicatrices que le dejó su accidente y reveló el drama que atraviesa: No puedo...

Thiago Medina mostró las impactantes cicatrices que le dejó su accidente y reveló el drama que atraviesa: "No puedo..."

Thiago Medina decidió mostrar una faceta muy íntima en sus redes sociales. El exparticipante de Gran Hermano compartió una serie de fotografías sin remera en las que dejó a la vista las cicatrices que quedaron en su cuerpo después del grave accidente que sufrió.

Junto a las imágenes, Thiago escribió un profundo mensaje en el que reconoció que todavía atraviesa un proceso de aceptación y que siente vergüenza cuando piensa en mostrarse frente a otras personas.

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“Sé que estas cicatrices son de una guerra que gané porque sigo acá, pero también me da mucha vergüenza andar sin remera y no sé qué hacer”, expresó.

La angustia de Thiago Medina por las cicatrices que le quedaron

Thiago explicó que las marcas tienen para él un significado muy fuerte porque son consecuencia de todo lo que atravesó. Sin embargo, admitió que saber que permanecerán en su cuerpo también le genera inseguridad.

“Cuando me pongo a ver estas cicatrices que las voy a llevar siempre, no sé cómo afrontar sentirme bien adelante de gente desconocida. No puedo estar en cuero”, confesó.

La cercanía del verano también apareció entre sus preocupaciones. “Se viene el verano y yo así”, escribió junto a las imágenes en las que decidió exponerse por primera vez.

A pesar de sus inseguridades, Thiago también dejó una reflexión sobre lo que representan esas marcas: son las cicatrices de una “guerra” que pudo atravesar y, fundamentalmente, el recuerdo de que logró sobrevivir.

Con su publicación, el ex Gran Hermano mostró el proceso personal que atraviesa para volver a sentirse cómodo con su cuerpo después de uno de los momentos más difíciles de su vida.

     

 

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