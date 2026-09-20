Maratón de Buenos Aires 2026: todos los cortes y desvíos de tránsito este domingo 20 de septiembre

Maratón de Buenos Aires: a qué hora comenzaron los cortes

La actividad vinculada con la carrera comenzó varias horas antes de la largada. En la zona de Figueroa Alcorta, algunos cortes se iniciaron durante el sábado debido al montaje y la preparación del circuito.

Uno de los principales puntos afectados es la avenida Presidente Figueroa Alcorta. La rama norte, entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego, permanece cerrada desde las 22 del sábado y hasta las 14 de este domingo.

También está interrumpido el tramo de Figueroa Alcorta comprendido entre Dorrego y Julio A. Noble, donde el corte comenzó a las 9 del sábado y se extenderá hasta las 14.

La largada de los atletas con discapacidad estaba prevista para las 6:57, mientras que la salida principal se produjo a las 7. El operativo continuará durante varias horas debido al paso escalonado de los corredores.

Autopista Illia: cuándo estarán cerrados los accesos y las salidas

Uno de los puntos centrales del operativo es la autopista Illia, cuyos accesos y salidas permanecerán cerrados entre las 7 y las 14.

La medida impacta especialmente en los desplazamientos entre Palermo, Belgrano, Núñez y el área céntrica, por lo que quienes habitualmente utilizan esa autopista durante la mañana deberán contemplar recorridos alternativos.

Además del cierre de la Illia, se implementarán restricciones sobre diferentes avenidas y calles a medida que los corredores avancen por el circuito.

El Gobierno porteño estableció que habrá cortes totales, momentáneos y sucesivos entre las 4 y las 13:30, que se levantarán progresivamente después del paso del último corredor por cada sector.

Qué calles estarán cortadas por la Maratón de Buenos Aires 2026

Entre los principales cortes previstos para este domingo se encuentran:

Carlos Pellegrini: entre avenida Corrientes y Lavalle, desde las 4 hasta las 14.

entre avenida Corrientes y Lavalle, desde las 4 hasta las 14. Presidente Roque Sáenz Peña: entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, desde las 3 hasta las 14.

entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, desde las 3 hasta las 14. Mariquita Sánchez de Thompson: entre avenida de los Italianos y avenida Intendente Hernán Giralt, desde la medianoche hasta las 14.

entre avenida de los Italianos y avenida Intendente Hernán Giralt, desde la medianoche hasta las 14. Presidente Figueroa Alcorta: diferentes tramos permanecerán cerrados hasta las 14 por la largada y el recorrido de la competencia.

diferentes tramos permanecerán cerrados hasta las 14 por la largada y el recorrido de la competencia. Autopista Illia: accesos y salidas cerrados entre las 7 y las 14.

A estas interrupciones se suman otros cortes momentáneos sobre las calles que forman parte del recorrido. En estos casos, la duración dependerá del avance de los participantes y de la posterior liberación de cada sector.

Por este motivo, las personas que necesiten trasladarse durante la mañana por Palermo, Recoleta, Microcentro, Puerto Madero o La Boca deberán tener en cuenta que las condiciones de circulación pueden cambiar durante el desarrollo de la prueba.

Recorrido de la Maratón de Buenos Aires 2026 y cuándo termina

La competencia tiene una distancia de 42 kilómetros y comienza en Figueroa Alcorta y Dorrego. El circuito atraviesa diferentes sectores de la Ciudad y pasa por Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca.

La largada se realiza de manera escalonada. Los atletas con discapacidad parten a las 6:57, mientras que los grupos de élite comienzan a las 7 y el resto de los participantes sale posteriormente de acuerdo con el tiempo de carrera declarado durante la inscripción.

La entrega de premios está prevista cerca de las 10, mientras que el cierre oficial de la competencia será alrededor de las 13. Sin embargo, algunos cortes pueden mantenerse hasta las 14 para permitir el desmontaje del operativo y la normalización progresiva del tránsito.

La edición 2026 reúne a 16.384 corredores de 64 países y cuenta con el sello World Athletics Label. Entre los participantes se encuentran atletas de élite de Kenia, Etiopía y Ruanda, además de más de 10.000 corredores argentinos.

Por la extensión del circuito y la cantidad de participantes, el tránsito en las zonas alcanzadas puede presentar demoras durante toda la mañana, incluso después de que finalice la largada.