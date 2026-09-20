Primavera 2026 en Argentina: qué día y a qué hora comienza y por qué no será el 21 de septiembre

Ese será el instante en el que se produzca el equinoccio de septiembre, que marca el cambio de estación en el hemisferio sur. A partir de ese momento, el hemisferio sur avanzará hacia el período del año con días progresivamente más largos y noches más cortas.

En el hemisferio norte ocurrirá lo contrario: el equinoccio marcará el comienzo del otoño.

Por eso, la primavera astronómica no necesariamente empieza todos los años el 21 de septiembre. La fecha depende del momento preciso en que se produce el equinoccio.

Por qué la primavera no comienza siempre el 21 de septiembre

La explicación está relacionada con la duración real del año y con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

El denominado año trópico, utilizado para establecer la relación entre las estaciones y la posición de la Tierra respecto del Sol, dura aproximadamente 365,2422 días. Esa duración no coincide exactamente con los 365 días del calendario.

Para compensar esa diferencia existen, entre otros mecanismos, los años bisiestos, pero aun así el momento exacto en que se producen los equinoccios puede desplazarse algunas horas de un año a otro.

Por ese motivo, el comienzo astronómico de la primavera puede ocurrir el 21, 22, 23 o, en determinados casos, 20 de septiembre, dependiendo del año.

En 2026, el fenómeno se producirá el 22 de septiembre a las 21:05 en Argentina.

Qué es el equinoccio de primavera

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año, aproximadamente en marzo y septiembre.

Durante estos eventos, el Sol se encuentra alineado con el Ecuador terrestre, de modo que ninguno de los dos hemisferios queda inclinado hacia el Sol en la forma característica de otras etapas del año.

La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y hace referencia a la idea de una “noche igual”, en alusión a una duración aproximadamente similar entre el día y la noche.

Sin embargo, esto no significa que en todos los puntos de la Tierra haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad. La duración efectiva del día depende también de la ubicación geográfica y de factores relacionados con la atmósfera y la forma en que se define la salida y la puesta del Sol.

Qué cambia en Argentina después del equinoccio

Con la llegada de la primavera astronómica, el hemisferio sur comienza a avanzar hacia el período del año en el que recibe una mayor cantidad de radiación solar.

En Argentina, los días continuarán alargándose progresivamente, mientras que las noches serán cada vez más cortas hasta llegar al verano.

El próximo gran cambio astronómico será el solsticio de verano, que marcará el inicio del verano en el hemisferio sur y el momento del año con mayor cantidad de horas de luz.

Así, aunque el calendario popular mantenga al 21 de septiembre como la fecha tradicional de la primavera, en 2026 habrá que esperar hasta la noche del 22 de septiembre a las 21:05 para el comienzo oficial de la estación desde el punto de vista astronómico.