Tienen más de 70 años y son voluntarios de la vacuna de Pfizer: "Quisimos colaborar para que esto se termine de una santa vez"

"Todos nos dijeron que estábamos locos cuando dijimos que íbamos a ser voluntarios", confió Luis, de 75 años, a A24.com. Todavía recuerda cómo un día, mirando la televisión, escuchó al reconocido doctor Fernando Polack pidiendo voluntarios para probar la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 en Argentina. De algo estaba seguro: quería ayudar.

"Mi marido resucitó de dos cánceres, tiene sobrepeso y asma; yo soy hipertensa. Él decía, 'si me rechazan a mí que tengo de todo, nos van desaprovechar'", confió entre risas Marta, la esposa de Luis de 73 años, quien también se sumó a las pruebas apenas se enteró.

Cómo funciona la vacuna de Pfizer: primer paso

Su familia, amigos y vecinos se opusieron a que sean "conejillos de indias". Sin embargo, el matrimonio oriundo de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, consideró que era una gran oportunidad.

"Quisimos colaborar para que esto se termine de una santa vez. Principalmente, queremos que los chicos vuelvan a las escuelas, que son el futuro del país. Tenemos nietos y bisnietos, pero es por todos", explicó Marta.

Este miércoles ocurrió un hecho histórico: la vacuna de la compañía estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech se convirtió en la primera en ser aprobada por un país occidental. El Reino Unido, más precisamente la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), legitimó la seguridad y eficacia de los resultados preliminares de su estudio clínico de Fase 3.

"Estamos felices de que haya salido la vacuna. Le pusimos el brazo, así que estamos chochos", reveló Marta, mientras Luis hace eco de su sentir: "Estamos contentísimos de haber participado de algo que funciona tan bien. Estamos entusiasmados para ver cómo será la logística para transportar la vacuna -con una temperatura determinada- a la Argentina”.

Cómo funciona la vacuna de Pfizer: segundo paso

Hoja de ruta: cómo se convirtieron en voluntarios

Un domingo a las 3 de la tarde, una doctora llamó a Marta para confirmar si seguían interesados en recibir la vacuna de Pfizer. Al comienzo pensaron que era una broma. ¿Qué profesional se contacta un fin de semana? Pero el lunes volvió a llamar para corroborar sus datos, y el 15 de septiembre dos remises se presentaron en la puerta de su casa de San Martín para llevarlos al Hospital Militar de Tigre. El día de la primera dosis había llegado.

“Fue un proceso exacto, todo acompañado con gente que nos llevaba de un sector a otro, nunca nos dejaron solos, una organización increíble”, describió Marta.

Su marido, Luis, detalló con más exactitud la “aventura” de ser voluntario. “Nos tomaron los datos, armaron carpetas y nos hicieron pasar a unos boxes donde nos leyeron y explicaron hoja por hoja, punto por punto, el protocolo. Eran como 30 hojas. Hasta que llegamos a la parte de firmar”, narró. Una vez dada la autorización, el equipo médico les extrajo sangre, les hizo un hisopado y les aplicó la vacuna. Esperaron 30 minutos por si surgía una reacción alérgica y retornaron a su hogar.

Cómo funciona la vacuna de Pfizer: tercer paso

“Pasaron tres semanas y nos citaron de nuevo: nos hicieron hisopado y nos dieron la nueva vacuna”, contó Luis. Esta vez sí tuvo efectos secundarios, pero leves: dolor en el brazo donde fue aplicada la segunda dosis, un poco de cansancio durante una semana y un poco de fiebre. “Nada diferente a la vacuna de la gripe”, consideró Luis, quien reconoció el acompañamiento de los médicos hasta su recuperación.

“Marta no tuvo ningún síntoma. Ella debe tener un placebo, pero creo que yo sí la recibí”, confió Luis. Al comienzo temieron por ella: ¿qué ocurriría si se contagia de coronavirus? Sin embargo, al poco tiempo recibieron una buena noticia: “Nos prometieron que nos darán la vacuna a todos cuando estén autorizados por la ANMAT”.

Justamente el último miércoles, el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que Pfizer presentó la documentación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para solicitar la aprobación del uso de su vacuna en Argentina.

Mientras tanto, el equipo médico de Polack contacta al matrimonio todos los viernes para hacer un seguimiento de su evolución. Además, deben completar por WhatsApp “el diario COVID”, donde responden varias preguntas para registrar su estado de salud. El acompañamiento seguirá por dos años.

Cómo funciona la vacuna de Pfizer: último paso

Mensaje a los argentinos: "No duden en vacunarse"

“Tiene que terminar esto. Tengo a mi mamá con 99 años, lúcida y esperando poder salir. Hay que poner en marcha el país de nuevo”, contó Luis, emocionado. “Cuando mis conocidos me decían que me iban a alterar genéticamente, no di más bolilla. Sé lo que es el ARN y el ADN y puse todo mi entusiasmo en la vacuna”, agregó.

El matrimonio cree que este es el camino para combatir el virus que puso de rodillas al mundo. “No duden en vacunarse, es lo que necesitamos ya. Es como vacunarse contra la gripe. ¿Vamos a vivir enclaustrados los 365 días? Hay un montón de gente que se está rompiendo por nosotros, y no nos podemos dejar, tenemos que vacunarnos, tenemos que salir de esto”, confiaron esperanzados.

Las características de la vacuna de Pfizer

Se aplica en dos dosis vía intramuscular, la segunda 28 días después de la primera.

Argentina fue seleccionada como el único país de la región para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de la vacuna que preparan Pfizer Inc. y BioNTech SE.

Los laboratorios crearon una plataforma genética que toma un fragmento del ARN mensajero (ácido ribonucleico del virus) y lo recubren con una grasa (lípido) para introducirlo en el cuerpo humano y enseñarle al sistema inmunológico a conocer el coronavirus y combatirlo. El fragmento de ARN no produce infección sino que es solo una parte del virus que se elabora de manera sintética.

Al entrar en las células, lleva el mensaje para que en su interior se produzca la proteína de la espícula S del nuevo coronavirus. Dicha proteína es identificada por las defensas como un elemento extraño y hace que el sistema inmunológico elabore anticuerpos y células activas para atacarlas. Estas defensas quedan en la memoria y cuando el coronavirus verdadero llega al organismo ya existen herramientas biológicas para impedir que se multiplique.