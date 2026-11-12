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Martín Fierro de Cable 2026: las fuertes definiciones de los periodistas de A24 sobre la libertad de expresión, el poder y la diversidad

Eduardo Feinmann, Nicolás Wiñazki, Santiago Fioriti y Luis Novaresio fueron distinguidos por sus trabajos en A24 y aprovecharon sus discursos para expresar sus posturas sobre el ejercicio del periodismo, las críticas al poder y el valor de la diversidad.

Martín Fierro de Cable 2026: las fuertes definiciones de los periodistas de A24 sobre la libertad de expresión

Martín Fierro de Cable 2026: las fuertes definiciones de los periodistas de A24 sobre la libertad de expresión, el poder y la diversidad. 

Los periodistas de A24 tuvieron una noche de reconocimientos en los Martín Fierro de Cable 2026. Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, Luis Novaresio y Eduardo Feinmann recibieron distinciones por sus trabajos en la señal y aprovecharon sus discursos para referirse al ejercicio de la profesión, la libertad de expresión y recordaron la reciente visita del Papa León XIV.

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La ceremonia reconoció a WiFi como mejor programa Periodístico, a Luis Novaresio Entrevista en la categoría De entrevistas y a Eduardo Feinmann en Labor conducción masculina, donde justamente competía también con Novaresio.

Eduardo Feinmann ganó en conducción masculina: "Solamente soy un periodista"

Eduardo Feinmann obtuvo el Martín Fierro en la categoría Labor conducción masculina por su trabajo en Noticiero A24. "El papa León dijo hace muy poco que los pueblos bien informados pueden tomar decisiones en libertad. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los días: informar, mostrar la realidad", expresó.

Luego, se refirió a las distintas opiniones que genera su trabajo y a las críticas que recibe por su posición pública. "Para algunos soy una basura ensobrada y para otros soy apenas un periodista. Y eso es lo que me gusta hacer, solamente un periodista", sostuvo.

Por último, aseguró que continuará ejerciendo su profesión sin modificar su estilo: "Les guste a quien le guste, me acepte quien me acepte. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo".

Wiñazki, tras ganar por WiFi: "El poder cuando se enoja, no se enoja cuando se dicen mentiras"

El programa WiFi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en A24, ganó el Martín Fierro en la categoría Periodístico. Al recibir la estatuilla, Wiñazki agradeció especialmente a Juan Cruz Ávila y a sus compañeros de la señal.

Luego, hizo referencia a las críticas al poder y a los ataques contra la prensa. "Recién un colega me decía antes de subir: 'Che, animate a ser crítico'. Uy, un miedo me dio", relató.

En ese sentido, celebró que otros periodistas comenzaran a hablar sobre la situación de la prensa, aunque también señaló que durante mucho tiempo algunos habían mantenido silencio. "Me alegro que muchos colegas estén ahora hablando de lo que está pasando con el poder y los ataques a la prensa. Y esto no es ironía ni chicana. Durante muchos años, muchos de esos estaban calladitos. Así que bienvenidos a que se sumen a lo que está pasando", sostuvo.

Finalmente, dejó una definición sobre la relación entre el periodismo y quienes ejercen el poder: "El poder cuando se enoja, no se enoja cuando se dicen mentiras. Se enoja siempre cuando se dice una verdad. Siempre es así y desde hace muchos años".

Luis Novaresio ganó por su programa de entrevistas y habló del diálogo y la diversidad

Luis Novaresio recibió el Martín Fierro en la categoría De entrevistas por su ciclo Luis Novaresio Entrevista, que se emite por A24. "El respeto por la profesión, la dignidad por la profesión. En estos tiempos, intentar hablar con los que piensan distinto. Aprender de los que piensan distintos, cuidar la palabra, no someternos al diálogo de los insultos, seguir intentando hacer periodismo", expresó.

Además, recordó la visita del papa León XIV a la Argentina y la marcha del orgullo realizada durante el fin de semana. "El sábado nos encontramos a hacer una de las marchas del orgullo más importantes de la historia, mostrando que la diversidad es un valor. Para los que no lo entienden, se lo pierden. Y para los que apuestan a la diversidad y al disenso, es todo nuestro", concluyó.

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