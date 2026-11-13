Premios Martín Fierro de Cable 2026: la lista completa de los ganadores

BASTA BABY (BABY ETCHECOPAR - A24)
DURO DE CALLAR (TOMÁS MÉNDEZ – CRÓNICA TV)
REDESPIERTOS (GUIDO MARTíNEZ – TN)
2- MAGAZINE
ARRANCA LA TARDE (MARINA CALABRO Y FACUNDO PASTOR – A24)
DURO DE DOMAR (PABLO DUGGAN – C5N)
EMPEZAR EL DÍA (AMALIA “YUYITO” GONZALEZ – CIUDAD MAGAZINE)
MAÑANAS PICANTES (MONTSERRAT BRIZUELA Y DAVID KAVLIN – ARGENTINA 12)
3– ECONÓMICO
ECONOMIA & REAL ESTATE (DANIEL ZAMPONE – METRO)
MEDIODIA ECONÓMICO CON SANTIAGO LLUL (SANTIAGO LLUL – CANAL ECONOMICO)
COMUNIDAD DE NEGOCIOS (JOSÉ DEL RÍO – LA NACIÓN+)
4– PERIODÍSTICO
ARGENZUELA (JORGE RIAL – C5N)
¿LA VES? (JONATAN VIALE – TN)
MINUTO UNO (GUSTAVO “GATO” SYLVESTRE – C5N)
WIFI (NICOLAS WIÑAZKI Y SANTIAGO FIORITI – A24)
5- CULTURAL / EDUCATIVO
EL BAUL DE CHARLIE (CHARLIE LÓPEZ – TN)
LOS SIETE LOCOS (CRISTINA MUCCI – CANAL DE LA CIUDAD)
MI PAÍS (VICTORIA VANELLA – ARGENTINA 12)
6- DE ENTREVISTAS
CUERPO TÉCNICO (HERNÁN CASTILLO y JUAN RUSSO – DEPORTV)
LUIS NOVARESIO ENTREVISTA (LUIS NOVARESIO – A24)
RIGHT NOW (JULIETA CAMAÑO – C5N)
7- ARTE, MODA Y TENDENCIA
LA JAULA DE LA MODA (JOAQUÍN “EL POLLO” ÁLVAREZ – CIUDAD MAGAZINE)
MANDINGA TATTOO (DIEGO STAROPOLI – CANAL DE LA CIUDAD)
PALACIOS Y MANSIONES (FABIAN MEDINA FLORES – CANAL A)
8- NOTICIERO DIURNO
OTRA MAÑANA (ANTONIO LAJE – A24)
SIEMPRE NOTICIAS (GERMAN “PAMPA” MÓNACO Y LILIANA CARUSO – CRÓNICA TV)
TEMPRANEROS (MARIO MASSACCESI Y PAULA BERNINI - TN)
9 - NOTICIERO CENTRAL
DIARIO DE LAS 20 (ANALIA ARGENTO – ARGENTINA 12)
LA NOCHE (SEBASTIAN DUMONT Y ORNELLA CAUTERUCCIO – CANAL 26)
MÁS VERDAD (ESTEBAN TREBUCQ – LA NACIÓN +)
TIERRA DE NADIE (DIEGO ESTEVES Y NAHUEL SUÁREZ – CRÓNICA TV)
10- DEPORTIVO
EL JUEGO (SERGIO GOYCOCHEA Y MARCELO BENEDETTO – DSPORTS)
PASO A PASO (ARIEL RODRÍGUEZ Y GUSTAVO LOMBARDI – TYC SPORTS)
ESPN F12 (MARIANO CLOSS – ESPN)
11- PERIODÍSTICO DEPORTIVO
SPORTIA (GASTON RECONDO, MARCELO PALACIOS, MAJO LEZCANO, JUAN MARTIN RINALDI, GUIDO BERCOVICH, DANIELA ETCHEVERRY Y PABLO LAMEDICA – TYC SPORTS)
SPORTSCENTER (PABLO FERREIRA, ALINA MOINE, PABLO STECCO, MARCELO LOPEZ, AYRTON RUIZ, CECILIA BONELLI, AGUSTINA CASANOVA, AGOSTINA LAROCCA, AGOSTINA SCALISE, MERCEDES MARGALOT, TEO COQUET, NICOLAS VENIER, MAXIMO PALMA, GERMAN PAOLOSKI, MARTIN ALTBERG, JORGE BARAVALLE, AGUSTIN CAVIGLIA, JORGE BARRIL Y FRANCISCO CANEPA – ESPN)
TN DEPORTIVO (MARCELO FIASCHE, CARUSO LOMBARDI, PABLO GRAVELLONE, NICOLAS SINGER, PABLO BRUNETTO Y DIEGO RUSCITTI - TN)
TNT DATA SPORTS (ANGELA LERENA, MATIAS GARCIA, EMILIANO ESPINOZA Y LAUTARO IRAOLA – TNT SPORTS)
12- MUSICAL
COPES TANGO SHOW (JOHANA COPES – CANAL DE LA CIUDAD)
CULTURA DJ (GUSTAVO PALMER – CANAL DE LA CIUDAD)
Q INTIMO: ABEL PINTOS (MARIANA OLIVARI – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
13- INFANTIL / JUVENIL
ARGENTINHITOS (PAKA PAKA)
CANTANDO Y BAILANDO CON PLIM PLIM (EL CANAL DEL PAYASO PLIM PLIM)
SELENKAY – SEGUNDA TEMPORADA (GINA MASTRONICOLA, ALEJANDRO PAKER, MONICA “MONNA” ANTONOPULOS Y MANUEL RAMOS – DISNEY CHANNEL)
14- SERVICIO INFORMATIVO
A24
C5N
CRÓNICA TV
TN
15- DOCUMENTAL
ADOLFO CAMBIASO: EN EL NOMBRE DEL POLO (STAR CHANNEL)
GENERACIÓN DORADA (FOX SPORTS)
OCTUBRE TV (ARGENTINA 12)
16- TEMAS MÉDICOS
A CIENCIA CIERTA (DANIEL STAMBOULIAN – METRO)
ALIMENTA TU VIDA (ALICIA CROCCO – METRO)
DOCTOR C (GUILLERMO CAPUYA – C5N)
17- CULINARIO
COCINA SIN LÍMITES (SALVADOR MAZZOCCHI – DISCOVERY Y DISCOVERY HOME & HEALTH)
HISTORIAS RICAS (TN)
MAESTROS DE LA MEDIALUNA (JUAN MANUEL HERRERA – EL GOURMET)
18- PROGRAMA RURAL
BICHOS DE CAMPO (MATÍAS LONGONI – METRO)
TN CAMPO (TN)
TRANQUERA ABIERTA (CANAL RURAL)
19- TURISMO Y TIEMPO LIBRE
ABRIENDO CAMINOS (AMERICA SPORTS)
EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (CRISTINA CASTRO – CANAL 26)
TURISMO ARGENTINA (DIEGO D’ANGELO – METRO)
20- DE SERVICIOS
EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO – CRÓNICA TV)
FENÓMENOS (JOSE BIANCO Y MATIAS BERTOLOTTI - TN)
LAS TARDES DE PINK (JUDITH CASAL- KZO)
TRANSICIÓN 2030 (CATALINA DE ELIA - A24)
21- JUEGOS / ENTRETENIMIENTOS / REALITY / HUMOR
C5N EN TU BARRIO (DIEGO COSTA – C5N)
PARA ALQUILAR BALCONES (MARTINA SOTO POSE – CANAL DE LA CIUDAD)
TARICO FAKE NEWS (ARIEL TARICO – TN)
22- PRODUCCIÓN INTEGRAL
AMÉRICA 24 (A24)
CROMAÑÓN, 20 AÑOS (SOMOS AMBA)
CRÓNICA TELEVISION (FACUNDO PEDRINI Y VERÓNICA CRESPO – CRÓNICA TV)
MORIR EN GUERRA AJENA (TN)
C5N (NICOLÁS BOCACHE)
23- LABOR HUMORÍSTICA
ARIEL TARICO (SOLO UNA VUELTA MAS Y TARICO FAKE NEWS - TN)
ROBERTO PEÑA (LA LIGA DE LA RISA – SOMOS AMBA)
ROMINA “ROMI” SCALORA (LA VUELTA – FOX SPORTS)
24- LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
CAROLINA AMOROSO (TN INTERNACIONAL – TN)
MARINA CALABRÓ (ARRANCA LA TARDE – A24)
PAULA BERNINI (TEMPRANEROS – TN)
25- LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
DIEGO SEHINKMAN (SOLO UNA VUELTA MAS - TN)
EDUARDO FEINMANN (NOTICIERO A24 – A24)
ESTEBAN GODOY (ÚLTIMO MOMENTO – DOMINGO - CRONICA TV)
LUIS NOVARESIO (BUEN DIA A24 Y LUIS NOVARESIO ENTREVISTA – A24)
26- LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
ALEJANDRO “ALE” WALL (FOX SPORTS RADIO YFOX SPORTS NOCHE – FOX SPORTS)
DIEGO LATORRE (TRANSMISIONES UEFA CHAMPIONS LEAGUE Y TRANSMISIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y DE AFA – ESPN)
LEONARDO “LEO” PARADIZO (A24)
MARCELO BENEDETTO (EL JUEGO – DSPORTS)
SEBASTIÁN “POLLO” VIGNOLO (ESPN F90 Y TRANSMISIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y DE AFA - ESPN)
27- LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
ROSARIO AYERDI (ARGENZUELA – C5N)
CECILIA BOUFFLET (A24)
DEBORA PLAGER (+ INFO A LA TARDE - LN+)
28- LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
ALEJANDRO BERCOVICH (LA LEY DE LA SELVA Y PERIODISTAS – C5N)
ERNESTO HADIDA (TIEMPO REAL – CRONICA TV)
NELSON CASTRO (EL CORRESPONSAL - TN)
PABLO ROSSI (H17 – A24)
29- CRONISTA/MOVILERO
CRISTIAN ECHE (CRONICA TV)
ALEJANDRO MOREYRA (C5N)
MERCEDES MORA (A24)
FABIÁN RUBINO (A24)
30- PANELISTA
RUBÉN RABANAL (A24)
RODOLFO CINGOLANI (DALE AL MEDIO Y PRESION ALTA – TYC SPORTS)
ROMÁN IUCHT (TNT FUTBOL – TNT SPORTS PREMIUM)
31- COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS
ALEJANDRA PEÑALVA (TN DE 10 A 13 Y TN FIN DE SEMANA – TN)
CECILIA MARTI (HABLEMOS DE ESTO – TN)
LUCAS BERTERO (EMPEZAR EL DIA – CIUDAD MAGAZINE)
32- COLUMNISTA POLÍTICO
ADRIÁN VENTURA (TEMPRANEROS, TN FIN DE SEMANA Y TN DE 10 A 13 – TN)
DANIEL BILOTTA (ODISEA ARGENTINA- LN+)
MARIEL FITZ PATRICK (A24)
33- COLUMNISTA ECONÓMICO
FLORENCIA BARRAGÁN (HABLEMOS DE ESTO, TN CENTRAL Y ESTA PASANDO – TN)
ANDRÉS LERNER (MINUTO UNO – C5N)
WILLY LABORDA (A24)
LARA LÓPEZ CALVO (A24)
34- COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
GABRIEL IEZZI (A24)
LUCAS OCCHIPINTI (SIEMPRE NOTICIAS – CRONICATV)
NICOLÁS PIZZI (LA NACIÓN +)
RODRIGO ALEGRE (TN CENTRAL – TN)
35- AVISO PUBLICITARIO
CÓDIGOS (AEROPUERTOS ARGENTINA - DON BY HAVAS)
CONQUISTADORES (FRATELLI BRANCA- ZURDA)
EASY A TODO (EASY- DON BY HAVAS)
VALEMOS MUCHO (BANCO MACRO- VIRGIN FILM