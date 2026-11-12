Paro total de subtes: hasta cuándo no habrá servicio

#AHORA Arrancó el paro en todas las líneas y el Premetro por la muerte de un compañero jubilado que había estado expuesto al asbesto. Necesitamos vigilancia médica para todas las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados.¡Oscar Pauer presente, ahora y siempre! https://t.co/7Kt9JLsnHH — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) November 13, 2026

El gremio viene reclamando medidas de protección para los empleados y acciones destinadas a eliminar la presencia de este material en la red de subterráneos. El asbesto, también conocido como amianto, es un material cancerígeno cuya inhalación puede provocar enfermedades graves, entre ellas asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma.

El Gobierno porteño exigió garantizar el 50% del servicio

Antes del inicio de la medida de fuerza, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los trabajadores a garantizar una cobertura mínima del 50% del servicio de subtes y Premetro. La disposición fue establecida mediante la Resolución 1353/2026, en el marco de lo previsto por el artículo 3 del Decreto N.º 230/26.

Según el Gobierno porteño, la resolución alcanza tanto a los trabajadores y las organizaciones gremiales como a la empresa concesionaria Emova y a Subterráneos de Buenos Aires. Sin embargo, los metrodelegados cuestionaron la decisión y ratificaron que la paralización sería total.

Qué dijeron los metrodelegados sobre la intimación oficial

El dirigente de la AGTSyP Claudio Della Carbonara rechazó la exigencia de mantener una prestación mínima y defendió la medida de fuerza. "Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica", sostuvo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

El representante sindical insistió en que el paro continuaría hasta la medianoche, pese a la disposición de las autoridades porteñas. De esta manera, el conflicto sumó un nuevo enfrentamiento entre el sindicato y el Gobierno de la Ciudad por las condiciones en las que debe garantizarse el transporte público durante una protesta gremial.

Qué dijo Emova sobre el paro de subtes

Por su parte, Emova, la empresa concesionaria del servicio, informó que adoptaría las medidas operativas y técnicas necesarias para cumplir con la resolución dictada por las autoridades. La compañía también comunicó a los trabajadores que debían prestar tareas para garantizar la continuidad del transporte de pasajeros.

En ese sentido, sostuvo que debían asegurarse las condiciones necesarias para que los usuarios pudieran trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la AGTSyP mantuvo su decisión de realizar un paro total, por lo que el servicio quedó afectado durante la noche del jueves.