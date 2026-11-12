En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
paro
Subte
Transporte público

Paro total de subtes: hasta cuándo no habrá servicio

Los metrodelegados iniciaron una medida de fuerza tras la muerte de un trabajador. El Gobierno porteño exigió garantizar al menos el 50% del servicio, pero los empleados ratificaron la paralización total.

Arrancó el paro total de subtes. (Foto: archivo)

Arrancó el paro total de subtes. (Foto: archivo)

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) inició este jueves por la noche un paro total de subtes y Premetro en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el fallecimiento de un operario que, según denunció el sindicato, murió como consecuencia de la exposición al asbesto.El Gobierno porteño exigió garantizar al menos el 50% del servicio, pero los empleados ratificaron la paralización total.

Leé también Qué estaciones de subte estarán cerradas desde el 8 de noviembre por la visita del Papa
Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas 

La medida de fuerza se extenderá hasta la medianoche de este jueves 12 de noviembre y afecta a todas las líneas de la red, pese a que el Gobierno porteño había intimado a los trabajadores a garantizar una prestación mínima del servicio. Desde el gremio rechazaron la disposición oficial y confirmaron que mantendrán la protesta hasta el cierre de la jornada.

La medida de fuerza alcanza a las seis líneas del subte porteño (A, B, C, D, E y H) y al Premetro, por lo que los pasajeros que necesitan trasladarse durante la noche deberán buscar medios de transporte alternativos. El sindicato ratificó que la interrupción será total y que el servicio permanecerá suspendido hasta las 24 horas.

El conflicto se produjo después de que los metrodelegados denunciaran un nuevo fallecimiento vinculado con la exposición al asbesto, un material utilizado históricamente en instalaciones y formaciones ferroviarias. La protesta fue convocada por la AGTSyP tras conocerse la muerte de un trabajador que, de acuerdo con la organización sindical, había estado expuesto al asbesto durante su actividad laboral.

El gremio viene reclamando medidas de protección para los empleados y acciones destinadas a eliminar la presencia de este material en la red de subterráneos. El asbesto, también conocido como amianto, es un material cancerígeno cuya inhalación puede provocar enfermedades graves, entre ellas asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma.

El Gobierno porteño exigió garantizar el 50% del servicio

Antes del inicio de la medida de fuerza, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los trabajadores a garantizar una cobertura mínima del 50% del servicio de subtes y Premetro. La disposición fue establecida mediante la Resolución 1353/2026, en el marco de lo previsto por el artículo 3 del Decreto N.º 230/26.

Según el Gobierno porteño, la resolución alcanza tanto a los trabajadores y las organizaciones gremiales como a la empresa concesionaria Emova y a Subterráneos de Buenos Aires. Sin embargo, los metrodelegados cuestionaron la decisión y ratificaron que la paralización sería total.

Qué dijeron los metrodelegados sobre la intimación oficial

El dirigente de la AGTSyP Claudio Della Carbonara rechazó la exigencia de mantener una prestación mínima y defendió la medida de fuerza. "Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica", sostuvo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

El representante sindical insistió en que el paro continuaría hasta la medianoche, pese a la disposición de las autoridades porteñas. De esta manera, el conflicto sumó un nuevo enfrentamiento entre el sindicato y el Gobierno de la Ciudad por las condiciones en las que debe garantizarse el transporte público durante una protesta gremial.

Qué dijo Emova sobre el paro de subtes

Por su parte, Emova, la empresa concesionaria del servicio, informó que adoptaría las medidas operativas y técnicas necesarias para cumplir con la resolución dictada por las autoridades. La compañía también comunicó a los trabajadores que debían prestar tareas para garantizar la continuidad del transporte de pasajeros.

En ese sentido, sostuvo que debían asegurarse las condiciones necesarias para que los usuarios pudieran trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la AGTSyP mantuvo su decisión de realizar un paro total, por lo que el servicio quedó afectado durante la noche del jueves.

En pocas palabras

  • Paro total de subtes: La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro inició una medida de fuerza total.
  • Motivo del reclamo: Denuncian el fallecimiento de un trabajador por exposición a asbesto y exigen medidas de protección.
  • Servicio afectado: Las seis líneas de subte y el Premetro no funcionan hasta la medianoche del jueves 12 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
paro Subte
Notas relacionadas
Paro de subtes este jueves: a qué hora comienza y qué líneas dejarán de funcionar
Paro de subtes: la Ciudad exigió garantizar el 50% del servicio durante la medida de fuerza
España vive su primera huelga general en 14 años: el drama de los alquileres que paralizó al país

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar