Paro de subtes: la Ciudad exigió garantizar el 50% del servicio durante la medida de fuerza

Según denunció el gremio, Pauer padecía cáncer como consecuencia de la exposición al asbesto durante más de 32 años de actividad laboral. A partir de ese caso, los metrodelegados volvieron a cuestionar las condiciones de seguridad y prevención en los talleres y en el resto de las instalaciones del subte.

La AGTSyP también apuntó contra la empresa concesionaria y los distintos gobiernos por la falta de respuestas ante la presencia de este material, cuya exposición representa un riesgo para la salud de los trabajadores.

Qué resolvió la Secretaría de Trabajo porteña

A través de la Resolución 1353/2026, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad estableció que el servicio de subterráneos y Premetro deberá funcionar con una cobertura mínima del 50% en cada una de sus líneas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3° del Decreto N.º 230/26.

En un comunicado, Emova informó que, tras el anuncio de la medida de fuerza por parte de AGTSyP, la autoridad laboral porteña dispuso garantizar esa prestación mínima. También señaló que se convocó a una instancia urgente ante la Secretaría para procurar el cumplimiento de los servicios obligatorios y encauzar el conflicto por las vías institucionales.

La empresa indicó que la resolución alcanza a los trabajadores del subte y Premetro, a los sindicatos, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires, y que todas las partes deberán garantizar las condiciones necesarias para mantener el 50% del servicio.

Además, aseguró que está adoptando las medidas operativas y técnicas para cumplir con lo dispuesto y que notificó a los trabajadores. Por último, manifestó su disposición a participar de la instancia de diálogo prevista por los canales institucionales.

El Gobierno de la Ciudad estableció que el servicio de subterráneos y Premetro deberá funcionar con una cobertura mínima del 50% en cada una de sus líneas. (Foto: archivo)

Qué líneas estarán afectadas por el paro de subtes

La medida anunciada por los metrodelegados alcanza a toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y al Premetro. La interrupción estaba prevista desde las 21 hasta el cierre del servicio de este jueves.

Las líneas alcanzadas son: