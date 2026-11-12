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Paro de subtes: la Ciudad exigió garantizar el 50% del servicio durante la medida de fuerza

Los metrodelegados anunciaron una interrupción del servicio desde las 21 de este jueves, tras la muerte de un trabajador que, según el gremio, estuvo expuesto al asbesto durante más de tres décadas. La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dispuso una cobertura mínima del 50% en cada línea.

Paro de subtes: la Ciudad exigió garantizar el 50% del servicio durante la medida de fuerza. (Foto: archivo).

Paro de subtes: la Ciudad exigió garantizar el 50% del servicio durante la medida de fuerza. (Foto: archivo).

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que se garantice una prestación mínima del 50% del servicio de cada una de las líneas de subte luego de que metrodelegados anunciaran un paro de subtes y Premetro para este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio. La decisión fue comunicada por Emova, la empresa concesionaria, que informó que adoptará las medidas necesarias para cumplir con la resolución.

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La medida de fuerza fue convocada luego de la muerte de un trabajador y en reclamo de mejores condiciones de seguridad laboral, además de respuestas por la presencia de asbesto en las instalaciones de la red porteña.

Los metrodelegados anunciaron una interrupci&oacute;n del servicio desde las 21 de este jueves. (Foto: archivo)

Los metrodelegados anunciaron una interrupción del servicio desde las 21 de este jueves. (Foto: archivo)

En ese marco, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) responsabilizó a Emova y a las autoridades por la situación sanitaria de la red. Además, anticipó que continuará con distintas acciones de protesta hasta obtener respuestas a sus reclamos.

Por qué hay paro de subtes este jueves 12 de noviembre

La medida de fuerza fue anunciada tras la muerte de Oscar Pauer, un trabajador que se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.

Según denunció el gremio, Pauer padecía cáncer como consecuencia de la exposición al asbesto durante más de 32 años de actividad laboral. A partir de ese caso, los metrodelegados volvieron a cuestionar las condiciones de seguridad y prevención en los talleres y en el resto de las instalaciones del subte.

La AGTSyP también apuntó contra la empresa concesionaria y los distintos gobiernos por la falta de respuestas ante la presencia de este material, cuya exposición representa un riesgo para la salud de los trabajadores.

Qué resolvió la Secretaría de Trabajo porteña

A través de la Resolución 1353/2026, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad estableció que el servicio de subterráneos y Premetro deberá funcionar con una cobertura mínima del 50% en cada una de sus líneas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3° del Decreto N.º 230/26.

En un comunicado, Emova informó que, tras el anuncio de la medida de fuerza por parte de AGTSyP, la autoridad laboral porteña dispuso garantizar esa prestación mínima. También señaló que se convocó a una instancia urgente ante la Secretaría para procurar el cumplimiento de los servicios obligatorios y encauzar el conflicto por las vías institucionales.

La empresa indicó que la resolución alcanza a los trabajadores del subte y Premetro, a los sindicatos, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires, y que todas las partes deberán garantizar las condiciones necesarias para mantener el 50% del servicio.

Además, aseguró que está adoptando las medidas operativas y técnicas para cumplir con lo dispuesto y que notificó a los trabajadores. Por último, manifestó su disposición a participar de la instancia de diálogo prevista por los canales institucionales.

El Gobierno de la Ciudad estableci&oacute; que el servicio de subterr&aacute;neos y Premetro deber&aacute; funcionar con una cobertura m&iacute;nima del 50% en cada una de sus l&iacute;neas. (Foto: archivo)

El Gobierno de la Ciudad estableció que el servicio de subterráneos y Premetro deberá funcionar con una cobertura mínima del 50% en cada una de sus líneas. (Foto: archivo)

Qué líneas estarán afectadas por el paro de subtes

La medida anunciada por los metrodelegados alcanza a toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y al Premetro. La interrupción estaba prevista desde las 21 hasta el cierre del servicio de este jueves.

Las líneas alcanzadas son:

  • Línea A.

  • Línea B.

  • Línea C.

  • Línea D.

  • Línea E.

  • Línea H.

  • Premetro.

En pocas palabras

  • Paro de subtes: Metrodelegados anunciaron un cese de servicio desde las 21 por la muerte de un trabajador expuesto a asbesto.
  • Medida de fuerza: La Ciudad exige garantizar el 50% del servicio, según la Resolución 1353/2026.
  • Cobertura mínima: Emova notificó a los trabajadores y adoptará medidas para cumplir con el 50% de servicio en todas las líneas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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