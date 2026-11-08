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Jorge Luis Borges
Papa León XIV
El mensaje del Pontífice

Borges, Gardel y el Martín Fierro, las figuras argentinas que destacó el papa León XIV en su llegada al país

El Papa puso en valor la literatura, el tango, la música y las tradiciones del país como expresiones de una memoria compartida. También vinculó ese legado con la fe cristiana y llamó a fortalecer la convivencia frente a las diferencias.

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Borges, Gardel y el Martín Fierro, las figuras argentinas que destacó el papa León XIV en su llegada al país. (Foto: Reuters).

La literatura de Jorge Luis Borges, el tango de Carlos Gardel y el Martín Fierro de José Hernández fueron algunas de las referencias elegidas por el papa León XIV para describir la identidad cultural argentina. En su discurso, el pontífice destacó el aporte de las distintas generaciones a la construcción de la patria y planteó que las tradiciones, las expresiones artísticas y las costumbres cotidianas forman parte de una herencia que se transmite a lo largo del tiempo.

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El papa brindó su primer mensaje en Argentina. (Foto: captura).

El santo padre también incluyó en ese recorrido a la música de las distintas provincias, el teatro y el mate compartido, al que presentó como una expresión sencilla de encuentro y cercanía entre las personas.

Durante su discurso en el Palacio Libertad, el Papa puso en valor la literatura, el tango, la música y las tradiciones del país como expresiones de una memoria compartida. (Foto: Reuters)

Durante su discurso en el Palacio Libertad, el Papa puso en valor la literatura, el tango, la música y las tradiciones del país como expresiones de una memoria compartida. (Foto: Reuters)

Las expresiones que identifican a la Argentina

Durante su reflexión, León XIV señaló que la cultura argentina logró trascender sus fronteras a través de manifestaciones artísticas y literarias que le dieron una identidad reconocible en otros países.

“Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras: en el Martín Fierro de José Hernández; en las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses; en el tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas”, ejemplificó el Papa.

A esa enumeración sumó otras expresiones que, según planteó, también forman parte del patrimonio cultural del país. Entre ellas, mencionó las tradiciones regionales y aquellos hábitos que favorecen el intercambio cotidiano.

“De igual forma lo ha hecho en la música y las tradiciones del interior, en el teatro y también en gestos cotidianos tan sencillos como el mate compartido, que convierte una pausa en ocasión de conversación y cercanía”, agregó León XIV.

Una memoria construida entre generaciones

El pontífice vinculó esa diversidad cultural con la continuidad de una historia compartida. En su mensaje, sostuvo que las expresiones artísticas y las costumbres no son hechos aislados, sino parte de una memoria colectiva que cada generación recibe y, a su vez, transmite a quienes vienen después.

“Son expresiones distintas de una misma memoria colectiva, recibida de generaciones anteriores y confiada también a la creatividad de quienes vienen después”, expresó.

En esa línea, León XIV puso el foco en la noción de herencia como elemento central para comprender la formación de la sociedad argentina. También señaló que la fe cristiana tiene un lugar arraigado en ese legado histórico.

“Su huella atraviesa la memoria de la nación y permanece viva en innumerables argentinos que han encontrado en el Evangelio una fuente de sentido, esperanza y fraternidad”, argumentó el santo padre.

León XIV señaló que la cultura argentina logró trascender sus fronteras a través de manifestaciones artísticas y literarias. (Foto: Reuters)

León XIV señaló que la cultura argentina logró trascender sus fronteras a través de manifestaciones artísticas y literarias. (Foto: Reuters)

El mensaje también incluyó una reflexión sobre la importancia de construir una convivencia capaz de integrar distintas miradas. Para el Papa, recibir una herencia común supone asumir el desafío de compartirla, incluso cuando existen diferencias de pensamiento.

“Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento. La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”, sostuvo.

La llegada del Papa y su primer mensaje en la Argentina

Las reflexiones sobre la cultura, la memoria y la identidad nacional formaron parte de las primeras palabras de León XIV al pueblo argentino, pronunciadas en el Palacio Libertad y transmitidas por cadena nacional.

Al comenzar su intervención, expresó su alegría por pisar suelo argentino y reconoció el aporte de quienes participaron en la formación del país a lo largo de su historia: “Una patria donde todos han contribuido para formarla. Ninguna generación comienza la patria desde cero”, remarcó.

En pocas palabras

  • Identidad Argentina: El Papa León XIV elogió la literatura, el tango y el Martín Fierro como pilares culturales.
  • Memoria Colectiva: Destacó que estas expresiones forman una herencia transmitida entre generaciones y ligada a la fe.
  • Convivencia: Llamó a fortalecer el diálogo y la integración frente a las diferencias, valorando la diversidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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