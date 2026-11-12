A24 obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 a la Mejor señal de noticias

A24 ganó el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría a Mejor Señal de Noticias y obtuvo por primera vez ese reconocimiento de APTRA. La señal se impuso ante C5N, TN y Crónica TV durante la ceremonia realizada este jueves 12 de noviembre.
La señal se impuso ante TN, C5N y Crónica TV en la categoría Servicio Informativo. Juan Cruz Ávila agradeció a APTRA y destacó el trabajo del equipo periodístico.
A24 recibió el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Servicio Informativo. (Foto: captura).
A24 ganó el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría a Mejor Señal de Noticias y obtuvo por primera vez ese reconocimiento de APTRA. La señal se impuso ante C5N, TN y Crónica TV durante la ceremonia realizada este jueves 12 de noviembre.
Al recibir la estatuilla, el CEO de América, Juan Cruz Ávila, destacó la importancia del reconocimiento y agradeció a quienes forman parte del canal. "Este premio es muy importante para nosotros porque es la primera vez que A24 gana como mejor señal de noticias de la Argentina", expresó.
Además, agradeció a los integrantes de APTRA, al directorio del Grupo América y a su titular, Daniel Vila. También dedicó unas palabras a su familia y, especialmente, a los trabajadores de la señal: "Lo más importante es agradecerle a todos ustedes, que son los que hacen todos los días que esta señal sea hoy, gracias a APTRA, nominada y premiada como mejor señal de noticias de Argentina".
Por su parte, Pablo Rossi también tomó la palabra y destacó el trabajo colectivo detrás del reconocimiento. "El protagonista esencial de haber juntado a toda esta fauna es el señor Juan Cruz Ávila, ustedes lo saben. Nosotros somos simplemente beneficiarios y la verdad que es un honor trabajar en este equipo espalda con espalda cuando tenés a los mejores y no podés fallar", sostuvo.
En tanto, Eduardo Feinmann resumió el espíritu del equipo con una breve frase: "Simplemente solo hacemos periodismo. Nada más que eso".
A24 llegó a la ceremonia con 21 nominaciones distribuidas en 18 categorías, con presencia en rubros que reconocen tanto a los programas como a las figuras periodísticas y los equipos de producción.
Entre los ciclos nominados estuvieron Basta Baby, de Baby Etchecopar, en Interés General; Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor, en Magazine; WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, en Periodístico; y Otra mañana, con Antonio Laje, en Noticiero Diurno.
En las categorías individuales, la señal tuvo nominaciones para Marina Calabró, Eduardo Feinmann y Luis Novaresio en conducción; Cecilia Boufflet y Pablo Rossi en labor periodística; y Leo Paradizo en periodismo deportivo.
También fueron nominados Mercedes Mora, Fabián Rubino, Rubén Rabanal, Mariel Fitz Patrick, Willy Laborda, Lara López Calvo y Gabriel Iezzi, en distintas categorías.
La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe y reunió a las principales figuras y producciones de la televisión argentina.