A24 obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 a la Mejor señal de noticias

"Este premio es muy importante para nosotros", dijo Juan Cruz Ávila.

En tanto, Eduardo Feinmann resumió el espíritu del equipo con una breve frase: "Simplemente solo hacemos periodismo. Nada más que eso".

Las nominaciones de A24 en los Martín Fierro de Cable 2026

A24 llegó a la ceremonia con 21 nominaciones distribuidas en 18 categorías, con presencia en rubros que reconocen tanto a los programas como a las figuras periodísticas y los equipos de producción.

Entre los ciclos nominados estuvieron Basta Baby, de Baby Etchecopar, en Interés General; Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor, en Magazine; WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, en Periodístico; y Otra mañana, con Antonio Laje, en Noticiero Diurno.

En las categorías individuales, la señal tuvo nominaciones para Marina Calabró, Eduardo Feinmann y Luis Novaresio en conducción; Cecilia Boufflet y Pablo Rossi en labor periodística; y Leo Paradizo en periodismo deportivo.

También fueron nominados Mercedes Mora, Fabián Rubino, Rubén Rabanal, Mariel Fitz Patrick, Willy Laborda, Lara López Calvo y Gabriel Iezzi, en distintas categorías.

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe y reunió a las principales figuras y producciones de la televisión argentina.