Mendoza: se filmaron en una combi circulando por la vereda y ahora enfrentan una causa penal

En las imágenes se observa una combi Daihatsu 550 circulando por la vereda durante casi dos cuadras, mientras los ocupantes celebran y gritan. Una vecina relató el temor que sintió al ver pasar el vehículo y escuchar bocinazos mientras regaba la acera.

Identificación de los involucrados y avance judicial

La viralización del video fue clave para ubicar las calles, intersecciones e identificar al menos a tres personas involucradas en el hecho. Según fuentes oficiales, ya se corroboró la veracidad del material audiovisual y se incorporó como prueba en la causa.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza confirmaron que el caso ya está judicializado y que se inició una compulsa por conducción temeraria, figura prevista en el artículo 193 bis del Código Penal.

el-municipio-inicio-una-investigacion-por-infraccion-gravisima-a-la-ley-de-transito-y-analiza-sanciones-que-podrian-superar-los-600-mil-pesos-foto-captura-de-pantalla-de-video-6CM2STFDCNF7BARYDTDM4M45RU El municipio inició una investigación por infracción gravísima a la Ley de Tránsito y analiza sanciones que podrían superar los 600 mil pesos.

Qué sanciones podrían enfrentar

La Municipalidad de Guaymallén inició un proceso administrativo por infracción gravísima a la Ley de Tránsito, que contempla multas de hasta 600 mil pesos para el conductor. Además, se trabaja en la identificación de la patente mediante cámaras de seguridad de la zona.

En el plano penal, la conducción temeraria puede implicar penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena. La investigación está a cargo de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén.

Las autoridades aclararon que la sanción de tránsito recae sobre el conductor, mientras que los acompañantes podrían enfrentar responsabilidades penales o contravencionales, según determine la Justicia.