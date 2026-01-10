Mendoza: se filmaron en una combi circulando por la vereda y ahora enfrentan una causa penal
Desde el Ministerio de Seguridad provincial evalúan denunciarlos por “conducción temeraria”. La Municipalidad multará al conductor por 600 mil pesos.
Se filmaron en una combi circulando por la vereda y ahora enfrentan una causa penal.
Un grave episodio de conducción temeraria ocurrido en Guaymallén, provincia de Mendoza, quedó registrado en un video y se viralizó en redes sociales, lo que derivó en sanciones administrativas y una causa penal contra los responsables. Cuatro hombres se filmaron a bordo de una combi que circuló a alta velocidad por la vereda, en una zona residencial con presencia de niños y familias.
El video fue publicado en TikTok por el usuario “Javi Baggio” y luego eliminado tras el repudio generalizado. Sin embargo, la difusión masiva permitió a las autoridades identificar el lugar y avanzar rápidamente en la investigación.
El episodio ocurrió el 1 de enero sobre la calle Pedro del Castillo, en Villa Nueva, un área residencial con plazas y alto tránsito peatonal. Según explicó el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, la maniobra generó preocupación por el riesgo que implicó para vecinos y niños.
“Es un lugar residencial, con una plaza a pocos metros a la que van niños a jugar. Podría haber pasado cualquier cosa”, advirtió el funcionario en declaraciones periodísticas.
Embed
En las imágenes se observa una combi Daihatsu 550 circulando por la vereda durante casi dos cuadras, mientras los ocupantes celebran y gritan. Una vecina relató el temor que sintió al ver pasar el vehículo y escuchar bocinazos mientras regaba la acera.
Identificación de los involucrados y avance judicial
La viralización del video fue clave para ubicar las calles, intersecciones e identificar al menos a tres personas involucradas en el hecho. Según fuentes oficiales, ya se corroboró la veracidad del material audiovisual y se incorporó como prueba en la causa.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza confirmaron que el caso ya está judicializado y que se inició una compulsa por conducción temeraria, figura prevista en el artículo 193 bis del Código Penal.
Qué sanciones podrían enfrentar
La Municipalidad de Guaymallén inició un proceso administrativo por infracción gravísima a la Ley de Tránsito, que contempla multas de hasta 600 mil pesos para el conductor. Además, se trabaja en la identificación de la patente mediante cámaras de seguridad de la zona.
En el plano penal, la conducción temeraria puede implicar penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena. La investigación está a cargo de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén.
Las autoridades aclararon que la sanción de tránsito recae sobre el conductor, mientras que los acompañantes podrían enfrentar responsabilidades penales o contravencionales, según determine la Justicia.