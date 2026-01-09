En vivo Radio La Red
Difundieron el video del operativo de ICE en el que un oficial mató a una mujer en Minneapolis

La grabación muestra la perspectiva del agente involucrado, con audio de los instantes previos al desenlace, La versión oficial sostiene que fue defensa propia, mientras que la oposición denunció excesos federales.

photoEl video no capta el disparo

photoEl video no capta el disparo, pero registra el audio y los momentos previos al suceso. 

La Casa Blanca divulgó el video del operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que murió Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, durante una intervención federal realizada en Minneapolis. El material fue difundido inicialmente por un medio local de Minnesota y luego replicado por autoridades federales.

La grabación muestra la perspectiva del agente involucrado, con audio de los instantes previos al desenlace, aunque no capta visualmente el momento exacto de los disparos. En las imágenes se observa al oficial acercarse al vehículo de Good, quien permanecía en el asiento del conductor con la ventanilla baja. Se escucha a la mujer decir: Tranquilo, amigo, no estoy enojada contigo, mientras otra mujer, desde el exterior, increpa verbalmente a los agentes.

Según el registro, el agente rodea el automóvil y observa cómo la acompañante intenta abrir la puerta del lado del pasajero. En reiteradas ocasiones, los oficiales ordenan que ambas salgan del vehículo. Segundos después, el auto avanza, se oyen disparos y el vehículo impacta contra otro. El video no muestra el instante preciso del tiroteo, pero sí el caos posterior al enfrentamiento.

La identidad de la víctima fue confirmada como Renee Nicole Good, residente de las Ciudades Gemelas junto a su pareja. Su madre, Donna Ganger, contó al Minnesota Star Tribune que la familia fue notificada la mañana del miércoles y expresó su dolor por lo ocurrido. “Es una estupidez que la mataran”, dijo, al señalar que su hija probablemente sintió miedo durante el operativo.

La versión oficial y el respaldo político

El hecho ocurrió a pocas cuadras del domicilio de la víctima, en el sur de Minneapolis, cerca de mercados históricos de inmigrantes y a poco más de un kilómetro del lugar donde murió George Floyd en 2020.

La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conducida por Kristi Noem, calificó el accionar como una respuesta defensiva ante un supuesto intento de atropello. En declaraciones realizadas en Texas, Noem sostuvo que el caso constituyó un “acto de terrorismo doméstico” contra los agentes y que el disparo se efectuó para proteger la vida del oficial y de terceros.

La versión oficial fue respaldada por el vicepresidente JD Vance, quien compartió el video en la red social X y afirmó que demuestra que la vida del agente estuvo en peligro. “La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, aseguró.

Por su parte, el presidente Donald Trump defendió la actuación del agente federal y atribuyó el episodio a la hostilidad de sectores de izquierda hacia las fuerzas de seguridad.

El perfil de la víctima y el impacto en su familia

Familiares y allegados describieron a Renee Nicole Good como una persona solidaria, creativa y comprometida con su comunidad. “Renée era una de las personas más amables que he conocido”, relató su madre. Vivía con su pareja y era reconocida por su labor creativa y su dedicación familiar. Su hijo de seis años quedó bajo la custodia de su abuela materna, mientras continúa el debate público y judicial en torno al operativo.

