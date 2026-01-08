El video de Sofía "La Reini" al quitarse la "pelada" de MasterChef: gritos, llanto y sorpresa final

El jurado no escatimó elogios. Martitegui destacó el impacto del look, mientras que Wanda Nara y Andy Chango bromearon sobre la transformación extrema de la influencer. La Reini, fiel a su estilo, aseguró que su idea era “meterse en el personaje” para potenciar su rendimiento en la cocina.

Sin embargo, lo que parecía una jugada divertida y estética terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de resistencia fuera de cámara. El video cerró con la influencer todavía luchando contra el látex, dejando en claro que la moda y la performance pueden tener un costo inesperado.





Embed

Embed

Cuál fue la drástica decisión que tomó Homero Pettinato sobre su relación con La Reini tras la filtración de los chats

La relación entre el humorista Homero Pettinato y la participante de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía “La Reini” Gonet, atraviesa un nuevo capítulo cargado de tensión. En las últimas horas, todo indica que el vínculo llegó a un límite difícil de revertir.

Menos de dos días después de que Gonet hiciera públicas capturas de chats privados con su ex, Pettinato —integrante de Olga— habló en Desayuno Americano (América TV) y aseguró que tomó la decisión de terminar de manera definitiva el lazo sexo-afectivo que mantenían.

El conflicto explotó durante el fin de semana, cuando Sofía compartió en sus redes sociales conversaciones íntimas con el humorista. En esos mensajes se reflejaban reproches constantes, acusaciones mutuas y un tono cargado de agresividad que rápidamente generó repercusión y debate en plataformas digitales.

De acuerdo con lo que trascendió, la pelea se habría agravado luego de que Pettinato fuera visto en un recital acompañado por una amiga. Esa situación habría despertado celos y derivado en una discusión virtual que escaló. Desde entonces, La Reini decidió difundir más fragmentos de los chats, mientras que Homero eligió defenderse mostrando también parte de las conversaciones.

En la entrevista con Desayuno Americano, Pettinato se mostró golpeado por la exposición pública del tema. Evitó dar demasiados detalles, pero reconoció que la situación fue “muy fuerte” y confirmó que resolvió no continuar ningún tipo de relación con Gonet, subrayando que esta vez el cierre es definitivo.

“Estoy súper incómodo. No soy de ese mundo y si tuve que mostrar capturas es para que no se escuche una sola campara y no quedar yo como lo que no soy”, dijo el hijo de Roberto Pettinato.

“Súper lamentable todo lo que dije. Cuando uno entra en una dinámica de violencia es muy lamentable todo lo que uno dice y muy vergonzoso. Es muy feo, no se puede retroceder, no se puede cambiar”, agregó.

En ese contexto, un cronista le consultó: “Vos la tratás de prostituta y ella te dice que te va a matar. ¿Esto va a pasar a lo judicial?”. “No, no creo. Por mi parte, no creo”, respondió Homero.

Fuentes cercanas al mundo del streaming señalan que la relación ya venía atravesando dificultades y la califican como tóxica. Además, advierten que la viralización del conflicto podría tener consecuencias tanto en lo personal como en lo profesional para ambos.

Por su lado, Sofía Gonet reaccionó al descargo de Pettinato con un posteo en redes sociales que incluyó un meme y un mensaje sugestivo. Muchos lo interpretaron como una reafirmación de su postura, aunque el tono elegido generó preocupación entre algunos de sus seguidores.