Video: dramático rescate de un ministro de San Luis para salvar a dos mujeres durante la crecida de un arroyo

El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, intervino para asistir a dos turistas que quedaron atrapadas en el arroyo Los Molles tras una crecida repentina provocada por las lluvias en la zona serrana.

Dos turistas mujeres que se encontraban atrapadas en un arroyo de San Luis debido a una crecida repentina fueron rescatadas este viernes por el ministro de Turismo y Cultura provincial, Juan Álvarez Pinto, quien intervino al advertir la situación mientras realizaba una salida en bicicleta por la zona.

El episodio ocurrió durante la tarde en Los Molles, al pie de la Sierra de los Comechingones, cuando las lluvias en sectores altos provocaron un aumento abrupto del caudal. Las mujeres se encontraban en el lugar cuando la corriente creció en pocos minutos y una de ellas quedó con el pie trabado entre las piedras, lo que generó momentos de angustia y pánico.

Álvarez Pinto, que circulaba por el área y conoce el terreno, decidió ingresar al arroyo para asistirlas. La escena quedó registrada en un video grabado por un testigo, donde se lo observa con casco y vestimenta deportiva, tranquilizando a las turistas y guiándolas hacia un sector de menor profundidad hasta que lograron salir del cauce sin sufrir lesiones.

Más tarde, en diálogo con FM La Bomba, el funcionario relató cómo advirtió el peligro: “Había salido a pedalear como lo hago habitualmente y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo”.

También explicó por qué decidió intervenir de inmediato: “Había dos señoras muy asustadas, desesperadas, en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que me decidí y me metí, conociendo un poco el arroyo”.

A pocos metros del lugar, otra persona que había quedado aislada también debió ser asistida por los Bomberos Voluntarios de Los Molles.

Tras el dramático episodio, el cuerpo de rescate reiteró recomendaciones para quienes visitan zonas serranas y recordó que las crecidas repentinas pueden producirse en cuestión de minutos, incluso cuando no llueve con intensidad en el lugar.

