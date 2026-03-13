Mercado Pago va por el Tap to pay: una nueva función que sacude la competencia con Clip y BBVA

A través de la aplicación de Mercado Pago, el comerciante solo debe ingresar el monto de la compra en su teléfono. Luego, el cliente acerca su tarjeta o su billetera digital al dispositivo para completar el pago mediante tecnología contactless.

Todo el proceso se realiza en segundos. El dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta del usuario dentro de la plataforma, permitiendo que el comerciante disponga del saldo para transferencias, pagos o nuevas operaciones.

La tecnología es compatible con tarjetas de crédito y débito de Visa y Mastercard, además de varias billeteras digitales populares como Samsung Pay, Apple Pay y Google Pay.

Según explicó Enrique Horcasitas, directivo del área de pequeñas y medianas empresas de la fintech, la herramienta busca facilitar el acceso a los cobros electrónicos para negocios que hasta ahora no utilizaban este tipo de soluciones.

En una primera etapa, la función está disponible para teléfonos con sistema operativo Android 10 o superior que cuenten con tecnología NFC, el sistema que permite realizar pagos sin contacto acercando la tarjeta o el dispositivo.

La tecnología NFC detrás del nuevo sistema

El corazón del sistema es la tecnología NFC (Near Field Communication), que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos a corta distancia.

Este sistema se utiliza desde hace años en tarjetas bancarias contactless y en diversas billeteras digitales. Sin embargo, la gran innovación del modelo “tap to pay” es que el mismo teléfono del comerciante actúa como receptor del pago, algo que antes solo podían hacer las terminales físicas tradicionales.

La posibilidad de convertir un celular en punto de venta reduce costos, elimina dispositivos adicionales y facilita que miles de emprendedores puedan aceptar pagos electrónicos sin invertir en equipamiento.

En otras palabras, un simple smartphone puede reemplazar a una terminal POS completa.

Una competencia cada vez más intensa

La decisión de Mercado Pago de impulsar esta tecnología llega en medio de una creciente competencia en el sector de pagos digitales.

Varias instituciones financieras y empresas tecnológicas ya comenzaron a explorar el mismo modelo de negocio.

Entre los principales jugadores aparecen:

BBVA , que permite a algunos clientes aceptar pagos contactless desde sus teléfonos.

Santander , que lanzó soluciones similares para comercios.

Clip , considerada pionera en terminales móviles en México.

PayPal, que ofrece tecnología comparable mediante su servicio Zettle by PayPal.

Todas estas plataformas buscan capturar un mercado en expansión: el de los pequeños negocios que necesitan herramientas de cobro simples, económicas y fáciles de usar.

La competencia se volvió particularmente intensa en los últimos años porque los pagos digitales representan uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la industria financiera.

El efectivo sigue dominando el mercado

A pesar del crecimiento de las fintech y de la expansión de las billeteras digitales, el efectivo continúa siendo el método de pago predominante en varios países de América Latina.

Según datos difundidos por la propia compañía, alrededor del 80% de las transacciones en México todavía se realizan en efectivo.

Sin embargo, el contexto tecnológico muestra un escenario muy diferente: el país cuenta con aproximadamente 94 millones de usuarios de teléfonos inteligentes.

Esta combinación crea una enorme oportunidad para acelerar la digitalización de pagos, especialmente entre los pequeños comercios que hasta ahora operaban fuera del sistema financiero digital.

En este sentido, herramientas como PointTap buscan acercar la tecnología de cobro electrónico a negocios que antes no podían acceder a ella.

El crecimiento del “tap to pay”

Los pagos sin contacto, conocidos popularmente como “tap to pay”, se han expandido con gran rapidez en todo el mundo.

La tecnología permite pagar simplemente acercando una tarjeta, teléfono o reloj inteligente al lector, sin necesidad de insertar la tarjeta ni ingresar datos manualmente.

En el caso de México, alrededor del 20% de las operaciones con tarjeta ya se realizan mediante tecnología NFC, según datos de Mastercard.

En el resto de América Latina, el crecimiento ha sido todavía más marcado. Las transacciones contactless aumentaron cerca de 300% entre 2020 y 2023, impulsadas por cambios en los hábitos de consumo.

Gran parte de esta expansión ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando los consumidores comenzaron a preferir métodos de pago más rápidos y con menor contacto físico.

Desde entonces, el uso del sistema no ha dejado de crecer.

Una promoción para atraer a nuevos usuarios

Para incentivar la adopción de la nueva tecnología, Mercado Pago anunció una comisión promocional del 2,99% durante los primeros tres meses para quienes utilicen PointTap.

La tarifa se ubica por debajo del 3,5% que cobran algunas de sus terminales tradicionales, lo que busca incentivar a emprendedores y pequeños comerciantes a probar la nueva herramienta.

La estrategia apunta a acelerar la adopción del sistema y expandir rápidamente la base de usuarios, algo clave en el negocio de pagos digitales.

Cuantos más comercios utilicen la tecnología, mayor será el volumen de transacciones dentro de la plataforma.

Más ventas para los pequeños comercios

Más allá de la comodidad, la digitalización de pagos también puede tener un impacto directo en las ventas de los negocios.

Según estudios realizados por la propia empresa, los comercios que incorporan herramientas de cobro digital pueden aumentar hasta un 30% su facturación.

Esto ocurre por varias razones:

Los clientes compran más cuando pueden pagar con tarjeta.

El ticket promedio suele ser mayor.

Se amplían las opciones de pago disponibles.

Además, las plataformas digitales permiten acceder a información valiosa sobre el funcionamiento del negocio.

Entre los datos disponibles se incluyen:

Reportes de ventas.

Días con mayor volumen de operaciones.

Productos más vendidos.

Historial de transacciones.

Toda esa información puede ayudar a los comerciantes a tomar decisiones más estratégicas y mejorar la gestión de sus negocios.

Una estrategia que ya se expandió en la región

El lanzamiento de PointTap forma parte de una estrategia regional más amplia de Mercado Pago para consolidar su liderazgo en pagos digitales en América Latina.

La empresa ya había implementado soluciones similares en otros mercados.

De acuerdo con cifras difundidas por la compañía:

Más de 200.000 comercios en Brasil adoptaron el sistema durante el primer año .

Argentina y Brasil suman cerca de un millón de negocios que utilizan este tipo de cobros.

Estos números muestran la velocidad con la que las nuevas tecnologías de pago pueden expandirse cuando se simplifica el acceso para los comercios.

Para la empresa, el objetivo es claro: convertirse en la plataforma que procese la mayor cantidad de pagos contactless en la región.

El futuro de los pagos está en el celular

La digitalización financiera avanza rápidamente en América Latina y el teléfono móvil se perfila como la herramienta central de esta transformación.

Con cada nueva innovación, las fintech buscan eliminar fricciones en el proceso de pago y acercar servicios financieros a millones de personas que antes estaban fuera del sistema.

La posibilidad de convertir un celular en terminal de cobro representa un cambio profundo en la forma en que operan los pequeños negocios.

Ya no será necesario comprar equipos costosos ni contratar servicios complejos. Un simple smartphone puede ser suficiente para aceptar pagos con tarjeta y billeteras digitales.

En ese escenario, el lanzamiento de PointTap marca un nuevo capítulo en la carrera tecnológica entre bancos, fintech y plataformas digitales.

Y todo indica que la competencia recién empieza.