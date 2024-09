Milagro en Córdoba: una Virgen quedó intacta en medio de una iglesia devorada por el fuego

Si bien el santuario quedó pulverizado por el fuego, la imagen de la virgen, captada por el fotógrafo Ariel Luna, quedó completamente blanca y no presenta ningún daño.

virgen3.webp La estatuilla permaneció intacta después de que las llamas consumieran todo a su alrededor. (Foto: Ariel Luna)

"Íbamos buscando fuego y nos encontramos con esto. Apareció una marea naranja y pensamos que se trataba de una casa pero después vimos que era un santuario. Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca", relató el fotógrafo Ariel Luna al ElDoce.tv.

Al referirse al estado de la virgen, el fotógrafo precisó: “No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso, pero es increíble. Era una marea de fuego que en 10 segundos consumió todo”.

virgen.avif La impactante imagen de la Virgen que quedó intacta después de que el fuego destruya su santuario. (Foto: Ariel Luna)

Y agregó: "De hecho mientras sacaba las fotos los palos seguían cayendo. Mi compañero me dijo que saliera por que me iba a quemar así que tiré un par más y me fui".

Para finalizar sostuvo: “Creo que no es casual haber sacado esa foto en medio de todo este desastre. Me enteré que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro”.

Los incendios en Córdoba ya agotaron a los bomberos

Los incendios forestales en las sierras de Córdoba se han agravado en las últimas horas. Los brigadistas de la Comarca Andina se sumaron a los combates contra el fuego.

Los incendios que asolan distintos puntos de las sierras de Córdoba se han agravado en las últimas horas con nuevos focos que se registran en la zona del Cerro Champaquí, en el Valle de Punilla y en el Valle de Calamuchita.

El domingo, para reforzar las tareas, se sumó la Brigada Nacional Sur de Las Golondrinas, perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se trata de 32 bomberos combatientes que llegaron a la Central Córdoba y fueron asignados para sus labores.

Según explicaron fuentes vinculadas con el operativo Infochucao.com, los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un recambio urgente, en tanto que el gobierno provincial declaró “zona de desastre” a los lugares afectados.

Según la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), hasta el domingo al mediodía, se habían consumido más de 16.600 hectáreas en Punilla.