Lucha contra el COVID-19: ¿por qué las mujeres que estuvieron embarazadas no pueden donar plasma?

El plasma es la parte líquida de la sangre y contiene los anticuerpos que sirven como defensa del organismo y actúan contra los virus, bacterias y sustancias desconocidas, como los antígenos HLA de las mujeres (Foto: archivo).

No sabe de dónde salió, quién lo tenía y la contagió. Desconoce cuándo ese pequeño virus entró a su torrente sanguíneo y la infectó. Pero Victoria sí sabe algo y es que ella se convirtió en otro caso de COVID-19 positivo y que tiene pensado donar su plasma para ayudar. Pero no, ella no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque cualquier mujer que haya atravesado un embarazo está impedida de convertirse en potencial donante de plasma.

No es un dato “vox populi”, aunque sí figura en las páginas oficiales de Nación, Provincia y Ciudad. “Quienes sean potenciales donantes no deben haber recibido transfusiones previamente y deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos”, establece la página del Gobierno nacional.

La pregunta sigue resonando: ¿por qué? Para desahogar la duda A24.com dialogó con Waldo Belloso, médico especialista en Farmacología Clínica y en Infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). Esta entidad coordina el ensayo clínico PlasmAr, una red o consorcio de 12 hospitales de todo el país que intenta evaluar la efectividad del plasma de convaleciente para pacientes con neumonía de COVID-19 comparado con un placebo que, en este caso, es solución salina.

“Cuando se genera un embarazo, el feto recibe información genética del padre y de la madre. Desde el punto de vista inmunológico, el organismo de la mujer embarazada podría identificar al feto como un sujeto extraño y podría reaccionar. De hecho, la madre muchas veces genera anticuerpos contra el feto, pero durante el embarazo -entre muchas cosas extraordinarias que suceden- ocurre un sistema activo de tolerancia por el cual el organismo de la madre no reconoce como extraño y puede llegar a término”, detalló Belloso.

Según el especialista, “eso es más importante cuando la persona es multípara, es decir, cuantos más embarazos haya tenido. Se llaman anticuerpos antiHLA. Es más o menos el mismo fenómeno que la compatibilidad de los trasplantes”, señaló.

Qué son los anticuerpos antiHLA

El HLA es un complejo de antígenos que, desde el punto de vista biológico, dan la identidad a cada individuo. Cada persona tiene un perfil único e individual de HLA. Al acumular los anticuerpos, cuando una persona con HLA va a donar plasma -que es básicamente un conjunto de anticuerpos que queremos pasarle al receptor- puede generar una reacción en el receptor.

En una donación de plasma se obtienen 2 o 3 unidades para ser transfundidas (Foto: AFP)

¿Es segura la donación de plasma?

Daniel Estévez, jefe de la Unidad de Hemoterapia del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y partícipe de dos ensayos clínicos con plasma de convaleciente de coronavirus, dialogó con A24.com sobre esta “condición femenina” y sobre los riesgos que reviste en un paciente la recepción del plasma de una mujer que transitó un embarazo.

“En algunas mujeres puede ocurrir que en la barrera placentaria o en el canal de parto ciertas partículas que el bebé heredó del padre ingrese al cuerpo y éste genere anticuerpos que se llaman antiHLA. Cuando le pasás esos anticuerpos a un paciente puede ocurrir que estos reaccionen con los antígenos del receptor y se genere una patología TRALI o lesión pulmonar aguda producida por transfusión. Esto puede ocasionar un edema pulmonar y una hipoxemia severa, es decir, que le falte el oxígeno", narró Estévez.

"El riesgo no es grande porque ocurre en 1 de 500 mil personas. Sin embargo, se intenta evitar el plasma de mujeres multíparas", explicó Estévez.

Y agregó: "El riesgo no es grande porque ocurre en 1 de 500 mil personas. Sin embargo, se intenta evitar el plasma de mujeres multíparas. Un paciente que tenés con oxígeno y reacciona a estos anticuerpos, esto lo puede llegar a matar”.

¿Se pueden separar los antiHLA del resto del plasma?

Según Belloso, "hay hospitales que tienen capacidad de medir si están estos anticuerpos, pero es una técnica muy cara y no está disponible el test en todos lados".

Con el tiempo, ¿las mujeres pierden los anticuerpos antiHLA?

“Esto permanece en tu sistema inmune, que tiene memoria. Funciona como una vacuna: si a vos te ponen un virus atenuado o muerto tu sistema inmune lo reconoce y crea anticuerpos contra él. El día de mañana te volvés a contagiar y el sistema inmune actúa automáticamente porque lo tiene en la memoria”, señaló Estévez.

Por su parte, el médico especialista en Farmacología Clínica y en Infectología del Hospital Italiano precisó que el organismo tarda unos días en generar los anticuerpos, la cantidad aumenta a medida que pasan los días y la persona tiene el pico al mes. Por eso se pide que hagan la donación el día 28 de la infección.

"A partir de las 8 semanas de los inicios de los síntomas las personas van perdiendo la cantidad de anticuerpos, pero queda un pequeño cúmulo de anticuerpos de memoria que se suponen que reaccionarían ante una nueva amenaza del virus. No está demostrado, pero es lo que ocurre con cualquier otra infección", dijo.

Plasma: un tratamiento cuya validez todavía no está probada

El plasma es el componente líquido de la sangre que ayuda a la coagulación y la inmunidad. Contiene anticuerpos que combaten las infecciones, así que aquellos pacientes que se han recuperado del coronavirus tendrán en su plasma sanguíneo anticuerpos que les ayudarán a protegerse contra futuras infecciones.

En una donación de plasma se obtienen 2 o 3 unidades para ser transfundidas.

Waldo Belloso: "El plasma es un tratamiento experimental y no está comprobada su eficacia. Hay informaciones contradictorias que circulan. Con el ensayo clínico estamos a un mes o dos meses de contar con datos fehacientes para saber en qué circunstancias sirve, cuánto sirve, en qué pacientes y cuál es la dosis indicada".