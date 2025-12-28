Murió la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

En la cima de su popularidad, la actriz tomó una decisión inesperada: se retiró del mundo del espectáculo para volcarse de lleno a la defensa de los derechos de los animales. Desde entonces, dedicó su vida a la militancia ambiental y al activismo, una faceta que terminó definiendo su legado tanto como su paso por el cine.

A lo largo de los años, la Fundación Brigitte Bardot se convirtió en una de las organizaciones animalistas más reconocidas de Europa, con campañas internacionales y una fuerte influencia en el debate público sobre el bienestar animal.

Bardot, una de las figuras más influyentes de su época

En una entrevista concedida en mayo a la cadena francesa BFMTV, Brigitte Bardot había expresado su deseo de llevar una vida marcada por la calma y el contacto con la naturaleza. “Hoy vivo como una granjera”, relató entonces, al describir su día a día rodeada de ovejas, cabras, cerdos, un burro, un poni, además de numerosos perros y gatos. En aquella charla, la actriz también remarcó que se mantenía alejada de la tecnología, ya que no utilizaba ni teléfono móvil ni computadora.

De acuerdo con información publicada por la prensa regional, Bardot fue internada el 28 de septiembre, cuando debió atravesar una intervención quirúrgica de envergadura para tratar una enfermedad grave, un episodio que generó preocupación en Francia por el delicado estado de salud de la artista.

Considerada un símbolo nacional, Brigitte Bardot ocupa un lugar en el imaginario francés comparable al de figuras históricas como Charles de Gaulle o emblemas culturales como la Torre Eiffel. Su trayectoria artística, su vida personal y sus posicionamientos públicos influyeron durante décadas en la sociedad francesa, dejando una huella profunda tanto en la cultura popular como en el debate público.