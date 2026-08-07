Murió Leandro Rud, el histórico representante de modelos, a los 51 años

A partir de ese momento, el empresario decidió poner en pausa su actividad dentro del mundo del modelaje y enfocarse en su recuperación. La agencia que había fundado en 1996 quedó relegada luego de casi dos décadas de trabajo en la industria del entretenimiento y de haber impulsado la carrera de reconocidas figuras del espectáculo argentino.

El empresario murió a los 51 años después de enfrentar durante más de una década una enfermedad oncológica. (Foto: archivo)

Encontró en la televisión un nuevo espacio profesional y estuvo al frente del ciclo La Noche, primero en C5N y luego en Canal 9, donde además compartió parte de su experiencia personal.

Durante los últimos años, también incorporó nuevos hábitos en su vida cotidiana. La natación en aguas frías se convirtió en una práctica frecuente y destacó la importancia de rodearse de personas cercanas y alejarse de vínculos que consideraba perjudiciales para su bienestar.

El avance de la enfermedad y sus últimos meses

En los últimos días, Leandro Rud permaneció internado en un centro médico privado debido a las complicaciones derivadas del cáncer que padecía.

Aunque el primer diagnóstico llegó en 2014, recién en 2021 pudo determinarse con mayor precisión el cuadro que enfrentaba. Con el avance del cáncer, su vida diaria comenzó a verse condicionada y debió recurrir a una sonda para alimentarse, una situación que había mostrado públicamente en sus redes sociales.

En ese período, Rud utilizó su exposición para generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana de enfermedades. Además, había comunicado que atravesaba un cáncer en estadio 4, la fase más avanzada de la enfermedad.

Estos últimos años estuvieron atravesados por una lucha personal que compartió con sus seguidores, mientras mantenía una actitud enfocada en su bienestar y en transmitir un mensaje de acompañamiento a quienes atravesaban situaciones similares.