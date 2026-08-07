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Murió Leandro Rud, el histórico representante de modelos, a los 51 años

El empresario y conductor de televisión falleció luego de una extensa lucha contra un cáncer de parótida que le había sido diagnosticado en 2014. También se destacó por su trabajo en defensa de los derechos de los animales.

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El empresario y conductor de televisión falleció luego de una extensa lucha contra un cáncer de parótida que le había sido diagnosticado en 2014. (Foto: archivo)

El empresario y conductor de televisión falleció luego de una extensa lucha contra un cáncer de parótida que le había sido diagnosticado en 2014. (Foto: archivo)

Leandro Rud, reconocido representante de modelos y empresario vinculado al mundo del espectáculo argentino, murió a los 51 años después de enfrentar durante más de una década una enfermedad oncológica. Su fallecimiento generó repercusión entre figuras del ambiente artístico y televisivo, donde desarrolló gran parte de su trayectoria.

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Rud había sido diagnosticado con cáncer de parótida, una enfermedad que luego derivó en metástasis ósea. Durante los últimos años atravesó distintos tratamientos y mantuvo una exposición pública más limitada, mientras continuaba vinculado a sus proyectos personales y a su activismo por la protección de los animales.

A lo largo de su carrera, Rud representó a algunas de las modelos más reconocidas de la televisión argentina como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo. y luego amplió su actividad como conductor televisivo. También mantuvo un perfil reservado respecto de su vida privada.

Una carrera marcada por la moda, la televisión y su lucha personal

En 2015, los estudios médicos confirmaron un diagnóstico que cambió el rumbo de la vida de Leandro Rud. Una tomografía detectó un tumor maligno en las glándulas salivales, una patología poco frecuente que ya había avanzado hacia los huesos.

A partir de ese momento, el empresario decidió poner en pausa su actividad dentro del mundo del modelaje y enfocarse en su recuperación. La agencia que había fundado en 1996 quedó relegada luego de casi dos décadas de trabajo en la industria del entretenimiento y de haber impulsado la carrera de reconocidas figuras del espectáculo argentino.

El empresario murió a los 51 años después de enfrentar durante más de una década una enfermedad oncológica. (Foto: archivo)

El empresario murió a los 51 años después de enfrentar durante más de una década una enfermedad oncológica. (Foto: archivo)

Encontró en la televisión un nuevo espacio profesional y estuvo al frente del ciclo La Noche, primero en C5N y luego en Canal 9, donde además compartió parte de su experiencia personal.

Durante los últimos años, también incorporó nuevos hábitos en su vida cotidiana. La natación en aguas frías se convirtió en una práctica frecuente y destacó la importancia de rodearse de personas cercanas y alejarse de vínculos que consideraba perjudiciales para su bienestar.

El avance de la enfermedad y sus últimos meses

En los últimos días, Leandro Rud permaneció internado en un centro médico privado debido a las complicaciones derivadas del cáncer que padecía.

Aunque el primer diagnóstico llegó en 2014, recién en 2021 pudo determinarse con mayor precisión el cuadro que enfrentaba. Con el avance del cáncer, su vida diaria comenzó a verse condicionada y debió recurrir a una sonda para alimentarse, una situación que había mostrado públicamente en sus redes sociales.

En ese período, Rud utilizó su exposición para generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana de enfermedades. Además, había comunicado que atravesaba un cáncer en estadio 4, la fase más avanzada de la enfermedad.

Estos últimos años estuvieron atravesados por una lucha personal que compartió con sus seguidores, mientras mantenía una actitud enfocada en su bienestar y en transmitir un mensaje de acompañamiento a quienes atravesaban situaciones similares.

En pocas palabras

  • Falleció Leandro Rud: El empresario y conductor murió a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer de parótida.
  • Trayectoria destacada: Fue un histórico representante de modelos y también se destacó en la defensa de los derechos de los animales.
  • Últimos años: Dedicó su tiempo a tratamientos médicos, proyectos personales y activismo, compartiendo su experiencia en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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