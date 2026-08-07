Murió Leandro Rud a los 51 años, el reconocido empresario y representante de modelos

El pasado 5 de junio, compartió con sus seguidores a través de Instagram parte del difícil momento de salud que atravesaba. El empresario publicó una imagen desde el Sanatorio Finochietto, donde se lo veía recostado en una cama, y contó que los médicos habían decidido iniciar un nuevo tratamiento.

Junto a la fotografía, escribió: “Después de 6 años de tratamiento, hoy los médicos decidieron empezar con quimio. Veremos como será está experiencia. Momentos duros de la vida. Mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse. A lo que venga”.

Más tarde, Rud volvió a utilizar sus redes sociales para mostrar algunos de los elementos médicos que formaban parte de su día a día y aprovechó la publicación para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de realizar controles de salud.

“Les quiero contar para los que no saben. Háganse chequeos a full. Mi cáncer es un cáncer estadio 4. Cabeza, cuello, glándulas salivales, huesos, hígado y pulmón. Si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor que estaba atrás de la oreja y listo. No fue así y se desparramó por todo el cuerpo ”, relató.

Días después, el empresario volvió a generar preocupación al mostrar las consecuencias físicas del tratamiento, especialmente la inflamación en su rostro. En esa oportunidad, abrió un interrogante entre sus seguidores sobre el proceso que estaba atravesando: “Me pregunto y vos opina, ¿la quimio y los rayos son la mejor opción para el cáncer? Tu opinión me ayuda y puede ayudar a muchos ”.