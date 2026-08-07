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Murió Leandro Rud a los 51 años, el reconocido empresario y representante de modelos

Leandro Rud murió a los 51 años luego de una larga lucha contra una dura enfermedad. El histórico representante de modelos y famosos se encontraba internado en el Sanatorio Finochietto.

7 ago 2026, 17:52
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Leandro Rud, empresario y conductor que durante años estuvo al frente de una de las agencias de modelos más reconocidas del país y representó a algunas de las figuras más populares de la televisión, falleció este viernes 7 de agosto a los 51 años tras luchar contra un cáncer de glándulas salivales que había hecho metástasis en los huesos.

El empresario atravesaba un delicado momento de salud y permanecía internado desde hacía varios días en el Sanatorio Finochietto. Si bien el diagnóstico había sido realizado años atrás, recién en 2021 los especialistas lograron determinar con precisión el origen de su cuadro.

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Con el avance del cáncer, Rud comenzó a presentar serias dificultades para alimentarse y debía hacerlo mediante una sonda. Semanas atrás, el propio representante había compartido parte de ese proceso en sus redes sociales, donde además envió un mensaje de concientización sobre la importancia de los controles médicos. Tiempo después, reveló públicamente que padecía un cáncer en estadio 4, la etapa más avanzada de la enfermedad.

Cómo fue la lucha de Leandro Rud contra el cáncer

En 2014, Leandro Rud decidió cerrar su agencia de modelos, la cual había fundado él mismo en 1996 y lo llevó a trabajar, entre otras, junto a Jésica Cirio y Rocío Marengo, para enfocarse de lleno en el tratamiento de su cáncer. Por tal motivo, se dedicó a su carrera en televisión, con pasos por C5N y Canal 9.

El pasado 5 de junio, compartió con sus seguidores a través de Instagram parte del difícil momento de salud que atravesaba. El empresario publicó una imagen desde el Sanatorio Finochietto, donde se lo veía recostado en una cama, y contó que los médicos habían decidido iniciar un nuevo tratamiento.

Junto a la fotografía, escribió: “Después de 6 años de tratamiento, hoy los médicos decidieron empezar con quimio. Veremos como será está experiencia. Momentos duros de la vida. Mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse. A lo que venga”.

Más tarde, Rud volvió a utilizar sus redes sociales para mostrar algunos de los elementos médicos que formaban parte de su día a día y aprovechó la publicación para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de realizar controles de salud.

Les quiero contar para los que no saben. Háganse chequeos a full. Mi cáncer es un cáncer estadio 4. Cabeza, cuello, glándulas salivales, huesos, hígado y pulmón. Si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor que estaba atrás de la oreja y listo. No fue así y se desparramó por todo el cuerpo ”, relató.

Días después, el empresario volvió a generar preocupación al mostrar las consecuencias físicas del tratamiento, especialmente la inflamación en su rostro. En esa oportunidad, abrió un interrogante entre sus seguidores sobre el proceso que estaba atravesando: “Me pregunto y vos opina, ¿la quimio y los rayos son la mejor opción para el cáncer? Tu opinión me ayuda y puede ayudar a muchos ”.

     

 

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