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Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual contra su prima

El ex Gran Hermano Thiago Medina fue formalmente imputado por abuso sexual tras la denuncia de su prima, Iara Agustina Ledesma.

7 ago 2026, 18:13
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Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual contra su prima.

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Thiago Medina fue imputado este viernes por la mañana por el delito de abuso sexual con acceso carnal, a una semana de que su prima, Iara Agustina Ledesma, lo denunciara por hechos que habrían ocurrido hace seis años en el partido bonaerense de La Matanza.

El influencer, de 23 años, se presentó ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, donde quedó formalmente imputado.

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La causa fue radicada en ese fuero porque Thiago Medina era menor de edad al momento de los hechos denunciados.

Según el relato de la denunciante, de 19 años, los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y Medina, 17: el entonces adolescente habría ingresado a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos.

Iara contó que guardó silencio durante tres años y que recién pudo hablar por primera vez sobre lo ocurrido en LAM, donde se quebró en llanto frente a las cámaras: "Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar", relató. Sobre sus expectativas con la causa judicial, agregó: "Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad".

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima

Horas después de conocerse la denuncia, Medina publicó un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones: "Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", afirmó. En el mismo mensaje señaló que había derivado el asunto a su abogado y que no realizaría más declaraciones por respeto a la investigación. Ahora, con la imputación formal, la Justicia deberá avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

     

 

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