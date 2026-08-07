Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual contra su prima.

Iara contó que guardó silencio durante tres años y que recién pudo hablar por primera vez sobre lo ocurrido en LAM, donde se quebró en llanto frente a las cámaras: "Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar", relató. Sobre sus expectativas con la causa judicial, agregó: "Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad".

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima

Horas después de conocerse la denuncia, Medina publicó un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones: "Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", afirmó. En el mismo mensaje señaló que había derivado el asunto a su abogado y que no realizaría más declaraciones por respeto a la investigación. Ahora, con la imputación formal, la Justicia deberá avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.