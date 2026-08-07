Industria y construcción mejoraron en junio, pero tuvieron desempeños diferentes frente a mayo

Entre los sectores que mostraron mejoras se encontraron alimentos y bebidas, con una suba del 6,2%; sustancias y productos químicos, 11%; industrias metálicas básicas, 11,8%; madera, papel, edición e impresión, 8,4%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 3,4%; productos de metal, 3,6%; muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 3,4%; otro equipo de transporte, 7,2%; y productos de tabaco, 0,4%.

Por el contrario, siete ramas registraron bajas interanuales. Las mayores caídas correspondieron a otros equipos, aparatos e instrumentos, con un descenso del 25,3%; maquinaria y equipo, 16,8%; productos textiles, 15,9%; prendas de vestir, cuero y calzado, 8,4%; productos minerales no metálicos, 7,2%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 3,5%; y productos de caucho y plástico, 2,9%.

Construcción: subió frente a 2025, pero cayó contra mayo

La construcción registró en junio su segunda mejora interanual consecutiva, con un crecimiento del 4,4%, de acuerdo con el ISAC. No obstante, en la comparación con mayo la actividad cayó 4,1%.

El consumo de materiales para la construcción tuvo un comportamiento dispar. Entre los principales aumentos interanuales se destacaron el resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una suba del 30,8%; artículos sanitarios de cerámica, 10,7%; placas de yeso, 10,5%; ladrillos huecos, 7,1%; cales, 5,7%; hierro redondo y aceros para la construcción, 4,6%; y yeso, 1,7%.

La construcción creció 4,4% interanual en junio, pero cayó frente a mayo. (Foto: archivo).

En cambio, se registraron bajas en asfalto, con una caída del 17,1%; mosaicos graníticos y calcáreos, 13,6%; pisos y revestimientos cerámicos, 3,4%; pinturas para construcción, 2,7%; hormigón elaborado, 2%; y cemento portland, 1,2%.

El informe también incluyó datos sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado, correspondientes a mayo. El indicador mostró un aumento del 0,8% frente al mismo mes de 2025. El acumulado de los primeros cinco meses del año también presentó una mejora del 0,8% interanual.