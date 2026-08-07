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Industria y construcción mejoraron en junio, pero tuvieron desempeños diferentes frente a mayo

La actividad industrial creció 2% interanual y 0,9% frente al mes anterior, aunque acumuló una caída del 2,2% en el primer semestre.

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La actividad industrial y la construcción tuvieron resultados positivos en junio. (Foto: archivo).

La actividad industrial y la construcción tuvieron resultados positivos en junio. (Foto: archivo).

La industria y la construcción mostraron resultados positivos en junio en la comparación interanual, aunque los dos sectores tuvieron desempeños diferentes frente al mes anterior y en el acumulado de los primeros seis meses del año.

Leé también La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo y mejoró más de cinco puntos interanuales
El indicador registró un incremento de 5,2 puntos porcentuales respecto de febrero y una suba de 5,4 puntos en comparación con marzo de 2025, en un contexto de recuperación parcial del sector. (Foto: archivo)

Según informó este viernes el INDEC, la actividad industrial registró en junio una suba interanual del 2% en el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI). Además, la serie desestacionalizada marcó un incremento del 0,9% respecto de mayo. Sin embargo, en el primer semestre acumuló una caída del 2,2%.

En tanto, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una mejora interanual del 4,4% y acumuló un crecimiento del 2,8% en los primeros seis meses del año. En la comparación mensual, en cambio, registró una caída del 4,1%.

Industria: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en junio

El informe del INDEC mostró que nueve de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron aumentos interanuales durante junio.

Entre los sectores que mostraron mejoras se encontraron alimentos y bebidas, con una suba del 6,2%; sustancias y productos químicos, 11%; industrias metálicas básicas, 11,8%; madera, papel, edición e impresión, 8,4%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 3,4%; productos de metal, 3,6%; muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 3,4%; otro equipo de transporte, 7,2%; y productos de tabaco, 0,4%.

Por el contrario, siete ramas registraron bajas interanuales. Las mayores caídas correspondieron a otros equipos, aparatos e instrumentos, con un descenso del 25,3%; maquinaria y equipo, 16,8%; productos textiles, 15,9%; prendas de vestir, cuero y calzado, 8,4%; productos minerales no metálicos, 7,2%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 3,5%; y productos de caucho y plástico, 2,9%.

Construcción: subió frente a 2025, pero cayó contra mayo

La construcción registró en junio su segunda mejora interanual consecutiva, con un crecimiento del 4,4%, de acuerdo con el ISAC. No obstante, en la comparación con mayo la actividad cayó 4,1%.

El consumo de materiales para la construcción tuvo un comportamiento dispar. Entre los principales aumentos interanuales se destacaron el resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una suba del 30,8%; artículos sanitarios de cerámica, 10,7%; placas de yeso, 10,5%; ladrillos huecos, 7,1%; cales, 5,7%; hierro redondo y aceros para la construcción, 4,6%; y yeso, 1,7%.

La construcci&oacute;n creci&oacute; 4,4% interanual en junio, pero cay&oacute; frente a mayo. (Foto: archivo).

La construcción creció 4,4% interanual en junio, pero cayó frente a mayo. (Foto: archivo).

En cambio, se registraron bajas en asfalto, con una caída del 17,1%; mosaicos graníticos y calcáreos, 13,6%; pisos y revestimientos cerámicos, 3,4%; pinturas para construcción, 2,7%; hormigón elaborado, 2%; y cemento portland, 1,2%.

El informe también incluyó datos sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado, correspondientes a mayo. El indicador mostró un aumento del 0,8% frente al mismo mes de 2025. El acumulado de los primeros cinco meses del año también presentó una mejora del 0,8% interanual.

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