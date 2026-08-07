Un futbolista argentino fue detenido en el aeropuerto de Miami por el ICE: qué se sabe

Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami. (Foto: matipourrain/IG)

Quién es Matías Pourrain

Matías Pourrain inició su carrera profesional en Real Pilar, donde formó parte del plantel que protagonizó uno de los grandes batacazos de la Copa Argentina 2019, al eliminar a Vélez Sarsfield.

Tras su paso por el fútbol argentino, continuó su carrera en Estados Unidos, donde jugó en Miami Beach FC, Miami City FC y, más recientemente, en el Club de Lyon, institución con sede en Florida. Además, el futbolista también participó en la Baller League, la competencia de fútbol 6 que reúne a jugadores y creadores de contenido.

Esperan una definición sobre su situación migratoria

Por el momento, las autoridades estadounidenses no informaron oficialmente los motivos de la detención ni cuándo podría resolverse el caso.

Mientras tanto, la familia de Matías Pourrain permanece a la espera de novedades y el club continúa trabajando junto a un abogado para intentar destrabar la situación del futbolista argentino.