En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Futbolista
Argentina
EEUU

Un futbolista argentino fue detenido en el aeropuerto de Miami por el ICE: qué se sabe

El jugador Matías Pourrain viajaba con su equipo hacía Los Ángeles cuando fue retenido por agentes migratorios. Permanece alojado en un centro de detención mientras se resuelve su situación.

Banner Seguinos en google DESK
Quién es el futbolista argentino que fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami en Estados Unidos. (Foto: matipourrain/IG)

Quién es el futbolista argentino que fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami en Estados Unidos. (Foto: matipourrain/IG)

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Miami. La aprensión tuvo lugar cuando el jugador viajaba junto a su equipo, Club de Lyon, para disputar un partido en Los Ángeles.

Leé también Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones mediados por EEUU mientras crece la tensión con Irán
Reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda); el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio (centro); y la embajadora de Líbano en EE UU, Nada Hamadeh Moawad, junto a otros altos cargos estadounidenses, este martes en Washington.Associated Press/LaPresse (APN)

La noticia generó preocupación en el ambiente del fútbol y fue confirmada por su familia, que logró mantener un breve contacto con el jugador desde el centro de detención donde permanece alojado.

Según contó Pablo Pourrain, hermano del futbolista, en diálogo con TN, el jugador fue apartado del resto de la delegación por agentes migratorios y nunca regresó al grupo. “Se lo llevaron para hacerle preguntas y no volvió. Estaba pendiente de la entrevista de los papeles. Está en la sede del ICE de Miramar, al norte de Miami, y pudo llamar apenas 10 segundos a la familia”, explicó.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, el futbolista permanece alojado en el centro de detención del ICE en Miramar, mientras las autoridades migratorias analizan su situación. Además, aseguró que el Club de Lyon puso a disposición un abogado para asistir al jugador y gestionar su liberación o la regularización de su situación migratoria.

Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami. (Foto: matipourrain/IG)

Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami. (Foto: matipourrain/IG)

Quién es Matías Pourrain

Matías Pourrain inició su carrera profesional en Real Pilar, donde formó parte del plantel que protagonizó uno de los grandes batacazos de la Copa Argentina 2019, al eliminar a Vélez Sarsfield.

Tras su paso por el fútbol argentino, continuó su carrera en Estados Unidos, donde jugó en Miami Beach FC, Miami City FC y, más recientemente, en el Club de Lyon, institución con sede en Florida. Además, el futbolista también participó en la Baller League, la competencia de fútbol 6 que reúne a jugadores y creadores de contenido.

Esperan una definición sobre su situación migratoria

Por el momento, las autoridades estadounidenses no informaron oficialmente los motivos de la detención ni cuándo podría resolverse el caso.

Mientras tanto, la familia de Matías Pourrain permanece a la espera de novedades y el club continúa trabajando junto a un abogado para intentar destrabar la situación del futbolista argentino.

En pocas palabras

  • Futbolista argentino: Matías Pourrain fue detenido por agentes de inmigración de EE.UU. en el aeropuerto de Miami.
  • Situación actual: Permanece alojado en un centro de detención mientras se resuelve su situación migratoria.
  • Asistencia legal: El Club de Lyon ya puso a disposición un abogado para ayudar al jugador.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Futbolista Argentina
Notas relacionadas
Donald Trump canceló el viaje de la delegación de EEUU a Pakistán para los diálogos con Irán
Donald Trump dijo que EEUU e Irán están "cada vez más cerca" de alcanzar un acuerdo
Trump firmó nuevos decretos contra la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: qué cambia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar