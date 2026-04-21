Murió Lila Martínez: luchaba contra una extraña enfermedad neurológica

Durante los días siguientes, Lila permaneció internada en terapia intensiva. El cuadro clínico exigía una atención permanente, con monitoreo constante y múltiples intervenciones médicas. La evolución, sin embargo, no fue la esperada. Pese a los esfuerzos del equipo de salud, su organismo no logró responder favorablemente.

La noticia de su fallecimiento se propagó con rapidez, generando una ola de conmoción. Docentes, alumnos y familias comenzaron a expresar su dolor a través de mensajes, recuerdos y gestos de acompañamiento, en una muestra colectiva de afecto. En la escuela, el vacío se volvió tangible. Su banco, sus útiles, sus rutinas, todo quedó suspendido en una especie de tiempo detenido.

Desde la institución educativa destacaron especialmente el vínculo que Lila había construido con sus compañeros. No era una presencia aislada ni excepcionalizada, sino parte activa de la dinámica cotidiana. Se trabajaba, según señalaron, para que pudiera desarrollarse con la mayor normalidad posible, respetando sus tiempos y necesidades, pero sin excluirla de la experiencia compartida.

Ese enfoque inclusivo no solo impactó en su aprendizaje, sino también en su bienestar emocional. Lila encontraba en la escuela un espacio de pertenencia, donde podía ser niña antes que paciente. Allí, los límites impuestos por su condición se diluían, al menos por momentos, en la complicidad de los juegos, las tareas y las conversaciones.

El acompañamiento docente fue otro de los pilares señalados. Maestros y directivos asumieron un rol activo en su integración, adaptando estrategias, generando espacios de contención y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la empatía. Ese compromiso, según relataron, fue clave para sostener su trayectoria escolar.

En medio del dolor, la familia de Lila tomó una decisión que también conmovió. Pidieron expresamente que no se enviaran flores, una práctica habitual en estos casos, y propusieron en su lugar una alternativa cargada de significado: colaborar con la Fundación Garrahan. La elección no fue casual. Allí, la niña había recibido atención durante su tratamiento y había sido acompañada por profesionales que siguieron de cerca su evolución.

El pedido se transformó rápidamente en una acción concreta. Vecinos, conocidos y personas que no habían tenido contacto directo con la familia comenzaron a canalizar su dolor a través de donaciones, generando una cadena solidaria que reflejó el impacto de la historia. En redes sociales, el mensaje se replicó con rapidez, acompañado de palabras de apoyo y recuerdos.

Gustavo, el padre de Lila, fue quien puso voz a ese agradecimiento. En medio de un momento atravesado por la pérdida, destacó el acompañamiento recibido tanto desde la escuela como desde la comunidad. Remarcó especialmente el amor con el que su hija había sido tratada en el ámbito educativo, señalando que ese entorno había sido fundamental en su vida diaria.

Sus palabras no solo reflejaron el dolor de un padre, sino también la necesidad de reconocer a quienes formaron parte de la vida de su hija. El agradecimiento se convirtió en una forma de sostener la memoria, de rescatar lo vivido más allá del desenlace.

Mientras tanto, en Funes, la noticia dejó una huella difícil de borrar. No se trató de un hecho aislado, sino de una experiencia compartida, que atravesó distintos espacios: la escuela, el barrio, los vínculos cotidianos. En cada uno de esos ámbitos, Lila dejó una marca.

Los gestos de acompañamiento se multiplicaron en distintas formas. Desde mensajes escritos hasta encuentros silenciosos, pasando por iniciativas solidarias, la comunidad encontró maneras de expresar un dolor que no siempre se puede poner en palabras. La ausencia se volvió presente en cada rincón que había sido parte de su rutina.

En la escuela, el duelo adoptó una dimensión colectiva. La suspensión de actividades no fue solo una medida institucional, sino una forma de detener el tiempo, de permitir que el impacto pudiera ser procesado. En ese espacio, donde la vida cotidiana suele seguir su curso, se hizo lugar para la tristeza.

El caso de Lila también reabre una reflexión más amplia sobre la inclusión y el acompañamiento en contextos educativos. Su historia pone en evidencia la importancia de construir entornos que no solo integren, sino que sostengan, que permitan a cada niño desarrollarse en función de sus posibilidades, sin quedar definido por sus limitaciones.

Esa construcción no es automática ni sencilla. Requiere recursos, formación, sensibilidad y compromiso. Pero cuando se logra, genera experiencias que trascienden lo individual, impactando en toda la comunidad. La historia de Lila, en ese sentido, deja una enseñanza que permanece.

A medida que pasan las horas, el dolor encuentra distintas formas de expresión. Algunos eligen el silencio, otros la palabra, otros la acción solidaria. Todas, de algún modo, buscan lo mismo: sostener el recuerdo, darle un lugar a lo vivido.

En ese entramado de emociones, la figura de Lila se reconstruye a partir de pequeños detalles: una sonrisa, una conversación, un gesto cotidiano. Son esas imágenes las que permanecen, las que permiten que su presencia no se diluya en la ausencia.

La comunidad de Funes, atravesada por esta pérdida, continúa acompañando a la familia. No hay respuestas simples ni consuelos inmediatos, pero sí una red que se activa, que se hace visible en momentos como este. Una red que no evita el dolor, pero lo vuelve compartido.

En ese compartir, quizás, se encuentra una de las formas más profundas de homenaje. Recordar no solo lo que ocurrió, sino también cómo se vivió, cómo se acompañó, cómo se sostuvo. Porque en esas formas también se construye memoria.