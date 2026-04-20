Cortes y desvíos en autopistas porteñas: el cronograma completo que afecta al tránsito
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó una serie de restricciones nocturnas en autopistas y avenidas clave por obras de mantenimiento.
Cortes y desvíos en autopistas porteñas: el cronograma completo que afecta al tránsito durante la semana
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad comunicó un cronograma de restricciones de tránsito que impactará durante toda la semana laboral. Las tareas, coordinadas por la empresa estatal Autopistas Urbanas, incluyen mantenimiento, reparación de juntas y ampliaciones estructurales en corredores estratégicos.
Las autoridades advirtieron que en varios tramos habrá cierres totales y reducciones de carriles, por lo que recomendaron a los conductores planificar sus viajes, especialmente en horario nocturno.
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Corte clave: acceso al Paseo del Bajo
La principal afectación se dio en el enlace entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. El cierre se extendió desde el domingo a las 22 hasta la madrugada del lunes, durante unas siete horas, y afectó a quienes circulaban desde Avellaneda hacia el norte de la ciudad.
Según AUSA, la restricción permitió avanzar en tareas de conservación del pavimento. Como alternativas, se dispusieron desvíos para camiones:
Continuar por la autopista 25 de Mayo, bajar en Entre Ríos, retomar por Solís y volver a subir hacia el centro para conectar con el Paseo del Bajo.
Utilizar el eje de las avenidas Huergo/Madero e ingresar al corredor en Retiro.
General Paz y Perito Moreno: accesos cerrados
Durante las noches del lunes y martes (de 22 a 5), se registran cierres en los ingresos desde la avenida General Paz hacia la autopista Perito Moreno, en ambos sentidos.
El motivo es la reparación de juntas en la calzada, lo que requiere la interrupción total del tránsito. Como alternativa, se recomienda bajar en avenida Rivadavia y tomar el acceso a la autopista a la altura del 9300.
Reducciones en el corredor norte
La autopista Illia presenta desde este lunes una reducción del carril derecho durante las noches de lunes a jueves, entre las 22 y las 5, por trabajos de mejora del pavimento.
Además:
El ingreso por Salguero hacia el centro permanece cerrado. Se sugiere desviar por la avenida del Libertador hasta la 9 de Julio.
El enlace con el Paseo del Bajo en sentido sur también estará inhabilitado. En ese caso, los desvíos incluyen salidas por Sarmiento o Castillo.
Obras en Cantilo y Lugones
El plan también contempla restricciones en las avenidas Cantilo y Lugones por la ampliación del puente Labruna:
Lunes: reducción de 2 a 3 carriles en Cantilo de 9 a 11 y de 21 a 6.
Martes: trabajos en Lugones de 22 a 1 y en el puente Labruna de 21 a 5.30.
Miércoles: reducción de tres carriles en Cantilo de 21 a 6.
Jueves: restricción en Cantilo de 9 a 11 y nuevamente de 21 a 6.
Todas las zonas afectadas contarán con señalización y cartelería variable para informar a los conductores en tiempo real.