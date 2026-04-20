Cortes y desvíos en autopistas porteñas: el cronograma completo que afecta al tránsito

Continuar por la autopista 25 de Mayo, bajar en Entre Ríos, retomar por Solís y volver a subir hacia el centro para conectar con el Paseo del Bajo.

Utilizar el eje de las avenidas Huergo/Madero e ingresar al corredor en Retiro.

General Paz y Perito Moreno: accesos cerrados

Durante las noches del lunes y martes (de 22 a 5), se registran cierres en los ingresos desde la avenida General Paz hacia la autopista Perito Moreno, en ambos sentidos.

El motivo es la reparación de juntas en la calzada, lo que requiere la interrupción total del tránsito. Como alternativa, se recomienda bajar en avenida Rivadavia y tomar el acceso a la autopista a la altura del 9300.

Reducciones en el corredor norte

La autopista Illia presenta desde este lunes una reducción del carril derecho durante las noches de lunes a jueves, entre las 22 y las 5, por trabajos de mejora del pavimento.

Además:

El ingreso por Salguero hacia el centro permanece cerrado. Se sugiere desviar por la avenida del Libertador hasta la 9 de Julio.

El enlace con el Paseo del Bajo en sentido sur también estará inhabilitado. En ese caso, los desvíos incluyen salidas por Sarmiento o Castillo.

ausa

Obras en Cantilo y Lugones

El plan también contempla restricciones en las avenidas Cantilo y Lugones por la ampliación del puente Labruna:

Lunes: reducción de 2 a 3 carriles en Cantilo de 9 a 11 y de 21 a 6.

Martes: trabajos en Lugones de 22 a 1 y en el puente Labruna de 21 a 5.30.

Miércoles: reducción de tres carriles en Cantilo de 21 a 6.

Jueves: restricción en Cantilo de 9 a 11 y nuevamente de 21 a 6.

Todas las zonas afectadas contarán con señalización y cartelería variable para informar a los conductores en tiempo real.