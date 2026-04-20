Ciclogénesis en el AMBA: hasta cuándo durará el mal tiempo
El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa su tercera ciclogénesis en menos de un mes, con un escenario marcado por lluvias, alta humedad y vientos persistentes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un nuevo episodio deciclogénesis, el tercero en menos de un mes, que traerá de regreso las lluvias y marcará un descenso de temperatura en los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones inestables que comenzaron este lunes se mantendrán durante el martes.
El lunes comenzó con un ambiente húmedo, impulsado por vientos del este con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde hubo precipitaciones que confirmaron las probabilidades de lluvia anunciadas por el SMN.
Las temperaturas oscilaron entre una mínima de 19°C y una máxima de 23°C. Si bien el ambiente se mantuvo templado, el ingreso de aire frío desde latitudes más altas, advertido por el modelo ECMWF, comenzó a sentirse.
El martes la inestabilidad ganará fuerza. Se prevén lluvias con probabilidades de entre el 40% y el 70% en la mañana, que disminuirían hacia la noche. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 23°C, con cielo cubierto y escasa presencia de sol. Los vientos rotarán entre el este y el sudeste, con ráfagas moderadas.
A mitad de semana se producirá un cambio en el patrón meteorológico. El miércoles se espera una mejora en las condiciones, con baja probabilidad de lluvias, cielo parcialmente despejado y temperaturas entre 12°C y 21°C. La jornada será más fresca y seca, con menor humedad y una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de los valores reales en horas de la mañana.
El jueves continuará la estabilidad, con cielo algo nublado por la mañana y mayor cobertura hacia la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre 13°C y 23°C, mientras que los vientos del sur y sudeste reforzarán la sensación de frescura.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el ingreso de aire frío se consolidará en el centro del país. El modelo ECMWF anticipa anomalías térmicas negativas de hasta -4°C en sectores de la región pampeana, aunque en la Ciudad de Buenos Aires el descenso será más moderado.
El viernes se mantendrá con cielo algo nublado y temperaturas entre 15°C y 23°C. La persistencia del aire frío favorecerá noches más frescas y mañanas frías, con niveles de humedad moderados y escasas probabilidades de precipitaciones.
El sábado cerrará la semana con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 23°C, con vientos leves del este y sudeste y una mayor amplitud térmica diaria.
El pronóstico en el resto del país
El mapa de alertas meteorológicas vigente muestra advertencias de nivel amarillo y naranja en distintas regiones del país. En el norte y parte del centro, provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Santiago del Estero presentan alertas por lluvias intensas y tormentas. En tanto, zonas del oeste y noroeste como Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta por nevadas.
El panorama para Buenos Aires estará marcado por lluvias aisladas al inicio de la semana, un descenso térmico progresivo y condiciones más estables hacia el fin de semana, en un contexto de circulación de aire frío que impactará en gran parte del país.