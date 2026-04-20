Ciclogénesis en el AMBA: hasta cuándo durará el mal tiempo

A mitad de semana se producirá un cambio en el patrón meteorológico. El miércoles se espera una mejora en las condiciones, con baja probabilidad de lluvias, cielo parcialmente despejado y temperaturas entre 12°C y 21°C. La jornada será más fresca y seca, con menor humedad y una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de los valores reales en horas de la mañana.

El jueves continuará la estabilidad, con cielo algo nublado por la mañana y mayor cobertura hacia la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre 13°C y 23°C, mientras que los vientos del sur y sudeste reforzarán la sensación de frescura.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el ingreso de aire frío se consolidará en el centro del país. El modelo ECMWF anticipa anomalías térmicas negativas de hasta -4°C en sectores de la región pampeana, aunque en la Ciudad de Buenos Aires el descenso será más moderado.

El viernes se mantendrá con cielo algo nublado y temperaturas entre 15°C y 23°C. La persistencia del aire frío favorecerá noches más frescas y mañanas frías, con niveles de humedad moderados y escasas probabilidades de precipitaciones.

El sábado cerrará la semana con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 23°C, con vientos leves del este y sudeste y una mayor amplitud térmica diaria.

El pronóstico en el resto del país

El mapa de alertas meteorológicas vigente muestra advertencias de nivel amarillo y naranja en distintas regiones del país. En el norte y parte del centro, provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Santiago del Estero presentan alertas por lluvias intensas y tormentas. En tanto, zonas del oeste y noroeste como Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta por nevadas.

SERVICIO METEOROLÓGICO

El panorama para Buenos Aires estará marcado por lluvias aisladas al inicio de la semana, un descenso térmico progresivo y condiciones más estables hacia el fin de semana, en un contexto de circulación de aire frío que impactará en gran parte del país.