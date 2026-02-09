La novedad sobre la salud de Bastián que renueva las esperanzas de la familia.

bastian-desperto-del-coma-luego-de-tres-semanas-de-sufrir-el-accidente-en-pinamar-foto-facebook-bettiana-delfina-64D7HZOKWFGGNCUYQB22AGV3P4

El hecho que desencadenó la internación ocurrió el pasado 12 de enero, cuando el UTV en el que el menor viajaba junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar.

En el marco de la investigación, el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el siniestro, luego de que ambos dieran positivo en los controles de alcoholemia, en una provincia donde rige la tolerancia cero.

El desesperado reclamo de la familia de Bastian a la obra social tras su mejoría

La familia realizó un pedido formal a IOMA para que autorice el traslado. Bettiana, abuela del chico, explicó en declaraciones televisivas que la obra social debe dar el visto bueno para la derivación. “Es todo neurológico, necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manitos”, sostuvo.

En ese marco, la mujer difundió un mensaje dirigido al titular de la obra social bonaerense. “Sr. Presidente de IOMA, me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervención inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastian Jerez”, escribió en un posteo.

“El nene requiere derivación y atención especializada sin demoras”, agregó, y remarcó que “la situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución”. En el mismo mensaje, apeló al “compromiso y sensibilidad” de las autoridades para que el traslado se autorice lo antes posible.

Desde el sistema sanitario bonaerense señalaron a TN que el procedimiento de autorización contempla distintos pasos, tanto administrativos como médicos. Entre ellos, se debe constatar que el centro de destino cuente con la infraestructura necesaria para recibir al paciente y, una vez confirmado, se evalúan las condiciones del traslado.