Caso Bastian: inhabilitaron a los dos conductores luego de dar positivo en el test de alcoholemia

Los análisis fueron realizados en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, a partir de muestras de sangre recolectadas tras el choque y preservadas bajo una estricta cadena de custodia. El objetivo fue determinar si los involucrados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto.

utv-amarok-pinamar Así quedaron los vehículos UTV y Amarok tras el choque en el resultó herido de gravedad el menor Bastian Jerez.

De acuerdo con los resultados incorporados al expediente, Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre, mientras que Molinari dio 0,25 gramos. En ambos casos, los valores superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero al alcohol para conducir.

Cómo fue el accidente en La Frontera

El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí colisionaron de frente el UTV en el que viajaba Bastián con su familia y la camioneta conducida por Molinari. A raíz del violento impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tras el accidente, Bastián fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Debido a la complejidad de su cuadro, los médicos resolvieron su derivación de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde recibió atención de mayor complejidad y fue operado en nuevas oportunidades.

bastian-930x617 Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable.

El estado de salud de Bastián

Según el último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, el sábado pasado el niño fue sometido a una sexta intervención quirúrgica, vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía.

Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente del equipo médico, mientras continúa el proceso de recuperación.