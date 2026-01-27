Caso Bastian: inhabilitaron a los dos conductores luego de dar positivo en el test de alcoholemia
La medida alcanzó al empresario que conducía la camioneta y a la amiga del padre del chico herido, que manejaba el UTV. La decisión fue del Ministerio de Transporte bonaerense.
Inhabilitaron a los dos conductores luego de dar positivo en el test de alcoholemia.
Luego de que las pericias de alcoholemia dieran resultado positivo, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el grave accidente ocurrido en La Frontera, Pinamar. En el hecho resultó gravemente herido Bastián, un nene de 8 años.
La medida fue dispuesta el 20 de enero y alcanza a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba el niño junto a su familia, y a Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Volkswagen Amarok que impactó de frente contra el vehículo utilitario. Ambos fueron sancionados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial.
Según informó la cartera que conduce Martín Marinucci, la inhabilitación se fundamentó en la realización de maniobras imprudentes que implicaron un riesgo concreto para terceros. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.
La situación judicial de los imputados se agravó este lunes, cuando se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas, que confirmaron la presencia de alcohol en sangre en ambos conductores al momento del siniestro.
Los análisis fueron realizados en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, a partir de muestras de sangre recolectadas tras el choque y preservadas bajo una estricta cadena de custodia. El objetivo fue determinar si los involucrados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto.
De acuerdo con los resultados incorporados al expediente, Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre, mientras que Molinari dio 0,25 gramos. En ambos casos, los valores superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero al alcohol para conducir.
Cómo fue el accidente en La Frontera
El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí colisionaron de frente el UTV en el que viajaba Bastián con su familia y la camioneta conducida por Molinari. A raíz del violento impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad.
Tras el accidente, Bastián fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Debido a la complejidad de su cuadro, los médicos resolvieron su derivación de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde recibió atención de mayor complejidad y fue operado en nuevas oportunidades.
El estado de salud de Bastián
Según el último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, el sábado pasado el niño fue sometido a una sexta intervención quirúrgica, vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía.
Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente del equipo médico, mientras continúa el proceso de recuperación.