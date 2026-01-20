Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: quiénes quedan afuera del beneficio

Según la normativa, quedarán fuera del esquema de subsidios los hogares que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Que alguno de sus integrantes sea propietario de un vehículo con una antigüedad igual o inferior a tres años. Esta condición no se aplicará cuando el titular cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Que el grupo familiar tenga tres o más propiedades inmobiliarias .

. Que alguno de los convivientes posea una embarcación de lujo .

. Que figure como titular de una aeronave .

. Que tenga participación en sociedades o activos empresariales.

El nuevo sistema fue diseñado tras la entrada en vigencia del Decreto 943/25, que puso fin al esquema transitorio anterior y habilitó la creación de un régimen más focalizado. De acuerdo con la normativa, la Secretaría de Energía será la encargada de administrar, controlar y fiscalizar la asignación de los subsidios.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es mejorar la segmentación y asegurar que la ayuda estatal llegue exclusivamente a los hogares que realmente la necesitan, evitando filtraciones y errores en la asignación de los recursos públicos.

El Ejecutivo también aprobó el modelo de formulario que deberán completar los usuarios. No obstante, aclaró que gran parte de la información será tomada de bases de datos ya existentes, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Por ese motivo, quienes ya figuren allí no deberán reinscribirse, salvo que tengan cambios para declarar.

De todas formas, el régimen establece que cualquier modificación en la situación económica, en la composición del hogar o en el tipo de suministro deberá ser informada de manera obligatoria. La actualización podrá realizarse de forma online o, en los casos necesarios, de manera presencial en dependencias de la ANSES.

luz gas

El control de los datos declarados será exhaustivo. La disposición habilita a los organismos del Estado a realizar cruces de información para verificar ingresos, patrimonio y vínculos familiares. En ese proceso, la ANSES aportará datos sobre los ingresos registrados de los integrantes del hogar, en coordinación con el SINTyS y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el texto oficial, el objetivo de estos controles es evaluar la elegibilidad real de los beneficiarios y prevenir que personas que no cumplen los requisitos accedan al subsidio. El Gobierno aclaró que toda la operatoria deberá respetar lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales, y que la información recabada tendrá un uso estrictamente administrativo.

Cada usuario deberá completar una declaración jurada con datos personales, familiares y patrimoniales, y tendrá la posibilidad de corregir o actualizar la información a través de la plataforma Mi Argentina o el sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Además, el nuevo esquema prevé la cooperación obligatoria de distintos organismos y entes reguladores. El ENARGAS, el ENRE, la ANSES, la ARCA, el SINTyS y las empresas prestadoras de servicios deberán remitir información a la Secretaría de Energía. Este mecanismo se mantendrá hasta la creación del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

Los usuarios podrán consultar en todo momento su situación frente al subsidio, conocer si continúan alcanzados por el beneficio o si su caso se encuentra bajo revisión, a través de los canales digitales oficiales.