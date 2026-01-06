En vivo Radio La Red
Subsidios a la luz y el gas: quiénes deben inscribirse en el nuevo registro para no perderlos

El Gobierno implementó un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a partir de enero de 2026. La asistencia cambia según el nivel de ingreso familiar.

Con la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a la luz y el gas, el Gobierno redefinió quiénes podrán acceder a la asistencia estatal y qué usuarios deberán realizar un trámite obligatorio para no perder el beneficio.

Luz, gas y agua más caros en el AMBA: así quedarán las boletas desde enero

El sistema comenzó a regir en enero y apunta a focalizar los subsidios en los hogares de menores ingresos, en el marco de una reestructuración integral de las tarifas energéticas.

El nuevo mecanismo se canaliza a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y alcanza especialmente a beneficiarios de programas sociales vinculados al consumo energético, mientras que una parte de los usuarios ya registrados mantendrá el beneficio de forma automática.

Quiénes deben inscribirse en el nuevo registro

Según informó la Secretaría de Energía, deberán inscribirse en el ReSEF tres grupos específicos de usuarios:

  • Beneficiarios del exPrograma Hogar,
  • Usuarios que recibían la Tarifa Social de Gas,
  • Personas que utilizan garrafas como principal fuente de energía.

Estos usuarios deberán completar un formulario online en la página oficial del organismo, consignando datos personales, correo electrónico y la información del servicio (número de cliente y de medidor, en caso de contar con gas por red y electricidad). Una vez finalizado el trámite, recibirán una confirmación por correo electrónico.

En cambio, quienes ya estaban anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), especialmente los hogares clasificados en los niveles 2 y 3, correspondientes a ingresos bajos y medios, no tendrán que volver a inscribirse. Sus datos serán migrados automáticamente, aunque podrán actualizarlos mediante una declaración jurada si su situación económica cambió.

El nuevo criterio de ingresos

Con el ReSEF, el acceso a los subsidios quedará limitado a hogares cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT). De acuerdo con los valores del Indec a noviembre de 2025, ese tope equivale a $3.771.987,09 mensuales.

Este nuevo umbral busca reducir el alcance del subsidio y concentrarlo en los sectores más vulnerables, dejando fuera a hogares que, según el Gobierno, cuentan con capacidad de afrontar el costo pleno de las tarifas.

Cómo se aplican los subsidios a la electricidad

En el caso de la energía eléctrica, el esquema establece bloques de consumo base con una bonificación del 50%. Los topes serán de:

  • 300 kWh mensuales en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre;
  • 150 kWh mensuales en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

El consumo que supere esos valores se facturará sin subsidio, al precio pleno de la energía.

Subsidios al gas natural: bonificación excepcional en enero

Para el gas por red, la bonificación también será del 50%, pero solo durante los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre. En los meses de bajo consumo no se aplicarán subsidios, salvo una excepción transitoria prevista para enero.

Como parte del período de transición, el Gobierno dispuso que en enero se aplique una bonificación adicional del 25% tanto para la electricidad como para el gas natural. De este modo, durante ese mes:

  • La luz tendrá un subsidio total del 75%,
  • El gas contará con un descuento del 25%, pese a que en verano no suele tener asistencia.

Ese beneficio extra se reducirá 2% por mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026.

Localidades que deben reinscribirse por Tarifa Social de Gas

Además de los beneficiarios del exPrograma Hogar y usuarios de garrafas, deberán inscribirse nuevamente quienes residan en localidades que recibían la Tarifa Social de Gas en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Chubut, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo del nuevo esquema es ordenar el sistema de subsidios, reducir el gasto estatal y garantizar que la asistencia llegue únicamente a los hogares que realmente la necesitan, en un contexto de reordenamiento de las cuentas públicas y actualización tarifaria.

