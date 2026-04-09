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Causa AFA: la Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Pablo Toviggino y Claudio Tapia

La medida apunta a sumar un punto clave en la acusación que podría impactar en los montos y el futuro del expediente.

Causa AFA: la Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia

Causa AFA: la Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitara agravar su procesamiento en la causa por la presunta apropiación indebida de impuestos y aportes.

Leé también La Justicia procesó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino
la justicia proceso a claudio chiqui tapia y pablo toviggino

Según informaron fuentes judiciales a Clarín, el fiscal apeló la decisión del juez Diego Amarante para que se incorpore un aspecto que había quedado afuera: la retención de ingresos por patrocinio oficial de publicidad de los clubes del fútbol argentino.

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El planteo fue elevado a la Cámara en lo Penal Económico, que ahora deberá analizar tanto el pedido del fiscal como las apelaciones presentadas por las defensas de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, quienes buscan revertir sus procesamientos.

En su resolución original, el magistrado había señalado que los acusados habrían llevado adelante “un evidente plan” basado en el depósito tardío de grandes sumas de dinero, lo que les habría permitido obtener beneficios financieros.

Sin embargo, el fiscal no cuestionó el procesamiento en sí, sino que advirtió que hubo un “análisis fragmentado” de la maniobra investigada. En ese sentido, consideró que se excluyeron de forma indebida hechos que forman parte de una misma operatoria.

Multimillonaria retención indebida de aportes

Uno de los puntos centrales del reclamo es la retención vinculada a los ingresos por publicidad, que contempla un porcentaje destinado a los clubes y que, según la Fiscalía, forma parte del régimen de aportes de la seguridad social.

Ese ítem había sido descartado por el juez al considerar que la AFA no actuó como agente de retención en ese caso específico. Frente a eso, el fiscal insistió en que debe ser incluido dentro de la acusación.

“El agravio no se dirige a la existencia del procesamiento sino a su indebida restricción”, sostuvo Navas Rial, al remarcar que el análisis debe ser integral.

Además, la Fiscalía advirtió que excluir ese concepto también impacta en los montos de embargo. Actualmente, para Tapia y Toviggino fueron fijados en 350 millones de pesos, pero podrían incrementarse si se incorpora este punto.

La definición quedará en manos de la Cámara, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes también deberán resolver los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas.

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