Causa AFA: la Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Pablo Toviggino y Claudio Tapia

Sin embargo, el fiscal no cuestionó el procesamiento en sí, sino que advirtió que hubo un “análisis fragmentado” de la maniobra investigada. En ese sentido, consideró que se excluyeron de forma indebida hechos que forman parte de una misma operatoria.

Multimillonaria retención indebida de aportes

Uno de los puntos centrales del reclamo es la retención vinculada a los ingresos por publicidad, que contempla un porcentaje destinado a los clubes y que, según la Fiscalía, forma parte del régimen de aportes de la seguridad social.

Ese ítem había sido descartado por el juez al considerar que la AFA no actuó como agente de retención en ese caso específico. Frente a eso, el fiscal insistió en que debe ser incluido dentro de la acusación.

“El agravio no se dirige a la existencia del procesamiento sino a su indebida restricción”, sostuvo Navas Rial, al remarcar que el análisis debe ser integral.

Además, la Fiscalía advirtió que excluir ese concepto también impacta en los montos de embargo. Actualmente, para Tapia y Toviggino fueron fijados en 350 millones de pesos, pero podrían incrementarse si se incorpora este punto.

La definición quedará en manos de la Cámara, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes también deberán resolver los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas.